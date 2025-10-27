Indonesia mơ đổi vận với FIFA ASEAN Cup

Truyền thông Indonesia cho rằng đội tuyển bóng đá nước này hưởng lợi nhiều nhất, khi FIFA tạo ra giải đấu đặc biệt cho Đông Nam Á.

FIFA ASEAN Cup được Chủ tịch LĐBĐ thế giới Gianni Infantino thông báo trong Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Malaysia ngày 26/10. Giải đấu sẽ quy tụ toàn bộ 11 đội tuyển Đông Nam Á. Đây là lần đầu FIFA tổ chức giải đấu dành riêng cho khu vực này, nhưng thể thức, thời gian và cơ cấu giải thưởng chưa được công bố.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) cầm Biên bản Ghi nhớ với Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn (phải) trước sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (giữa) tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở thành phố Kuala Lumpur, Malaysia ngày 26/10/2025. Ảnh: Reuters

Theo CNN phiên bản tiếng Indonesia, FIFA ASEAN Cup sẽ là giải chính thức thuộc hệ thống FIFA, tương tự FIFA Arab Cup hay các giải vô địch châu lục, thế giới. Vì thế, các CLB có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ cho đội tuyển thi đấu tại FIFA ASEAN Cup. "Indonesia sẽ có cơ hội triệu tập những cầu thủ giỏi nhất tại giải này", bài viết trên CNN có đoạn.

Đông Nam Á cũng có giải vô địch riêng mang tên ASEAN Cup, tên cũ là AFF Cup, bắt đầu năm 1996 nhưng Indonesia chưa từng đăng quang. Giải đấu này không thuộc lịch đấu FIFA, nên các đội tuyển không thể triệu tập đầy đủ cầu thủ tốt nếu bị CLB cản trở. Vì thế tại ASEAN Cup, Indonesia không có những tuyển thủ đang chơi cho năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Jay Idzes (CLB Sassuolo), Calvin Verdonk (Lille), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach) hay Emil Audero (Cremonese).

Theo báo nhiều người đọc nhất Indonesia Kompas, đội tuyển nước này đã sẵn sàng thống trị FIFA ASEAN Cup. "Indonesia được hưởng lợi nhiều nhất từ ý tưởng mới của FIFA", bài viết có đoạn. "Vì đội tuyển có nhiều cầu thủ đang chơi ở nước ngoài nhất. Khả năng Indonesia trở thành 'nhà vua Đông Nam Á' đang rộng mở".

Indonesia (áo đỏ) thua Iraq 0-1 ở lượt hai bảng B vòng loại bốn, khu vực châu Á, World Cup 2026, trên sân King Abdullah, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 11/10/2025. Ảnh: Reuters

FIFA cho biết sẽ phối hợp với LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) để xác định thể thức và thời gian tổ chức. Theo báo Tribunnews, giải đấu sẽ có thể thức giống FIFA Arab Cup.

FIFA Arab Cup diễn ra bốn năm một lần, lần đầu năm 2021, quy tụ 16 đội tuyển khối Arab ở châu Á và châu Phi. Giải đấu diễn ra cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Tại giải năm 2021, do có 23 đội đăng ký tham dự, chỉ 9 đội có quyền vào thẳng vòng chung kết. 14 đội có thứ tự FIFA thấp nhất sẽ phải đấu một trận vòng loại, để chọn ra 7 đội dự VCK.

FIFA Arab Cup thay thế giải đấu cũ mang tên Arab Cup. Vì thế nếu FIFA ASEAN Cup có thể thức giống FIFA Arab Cup, không loại trừ khả năng nó sẽ thay thế giải đấu cũ ASEAN Cup. Đông Nam Á cũng chỉ có 11 đội tuyển, vì thế FIFA có thể mời những đội thuộc khu vực khác như Nam Á với Ấn Độ, Pakistan, hay Đông Á với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Vấn đề là thực lực Nhật Bản và Hàn Quốc cao hơn hẳn các đội tuyển Đông Nam Á. Nếu hai đội này cử lực lượng mạnh nhất, họ sẽ có khả năng cao vô địch.

Hoàng An tổng hợp