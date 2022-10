Indonesia điều tra hơn 20 trẻ tử vong do tổn thương thận

Indonedia cho biết sẽ điều tra các trường hợp tổn thương thận cấp tính, khiến hơn 20 trẻ tử vong tại thủ đô Jakarta.

Cuộc điều tra được đưa ra khi các nhà chức trách Gambia cho biết gần 70 trẻ em đã chết vì bệnh thận cấp tính sau khi uống một loại siro paracetamol bán tại địa phương dùng để điều trị ho sốt.

Indonesia sẽ phối hợp với các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để làm rõ vụ việc.

Trước đó, các chuyên gia WHO đã tìm thấy hàm lượng diethylene glycol và ethylene glycol ở mức "không chấp nhận được", có thể gây độc hại trong 4 sản phẩm do hãng dược Maiden Pharmaceuticals, có trụ sở tại New Delhi (Ấn Độ) sản xuất.

Hôm 12/10, chính quyền Ấn Độ tuyên bố đã phát hiện 12 sai phạm tại một nhà máy của hãng. Nước này cũng cho ngừng sản xuất siro ho tại nhà máy.

Siro ho bị thu giữ tại Banjul, Gambia, ngày 6/10. Ảnh: AFP

Cơ quan Quản lý Dược phẩm Indonesia (BPOM) cho biết các loại siro trên không được đăng ký kinh doanh tại nước này. Bộ Y tế đang thảo luận với các chuyên gia WHO chịu trách nhiệm điều tra những ca tổn thương thận ở Gambi, đồng thời thành lập nhóm liên ngành để đánh giá vụ việc tại Indonesia.

Theo Mohammad Syahril, người phát ngôn của Bộ Y tế Indonesia, toàn quốc đã ghi nhận 131 trường hợp chấn thương thận cấp tính kể từ tháng 1. Tổng số người chết đến nay chưa được xác định.

Syahril nói thêm rằng các trường hợp ở Gambia không liên quan đến những trường hợp ở Indonesia.

Hôm 7/10, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế Việt Nam, cũng cho biết chưa cấp số đăng ký nào cho công ty Pharmaceuticals và 4 loại siro liên quan 66 trẻ em ở Gambia tử vong.

Thục Linh (Theo Reuters, AFP)