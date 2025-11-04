Indonesia có thể chi gần một tỷ USD để mua vận tải cơ châu Âu

Indonesia nhận vận tải cơ A400M đầu tiên trong đơn hàng hai chiếc, mỗi máy bay có giá ước tính 200 triệu USD, và có thể mua thêm 4 phi cơ.

"Chúng tôi đã bàn giao vận tải cơ hạng nặng A400M đầu tiên cho Bộ Quốc phòng Indonesia, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực vận tải quân sự của nước này", tập đoàn Airbus thông báo hôm 3/11.

Lễ tiếp nhận được tổ chức tại căn cứ không quân Halim ở thủ đô Jakarta của Indonesia."Chúng tôi có thể đàm phán mua thêm 4 chiếc", Tổng thống Prabowo Subianto tuyên bố tại sự kiện, nhấn mạnh Indonesia sẽ chủ yếu sử dụng vận tải cơ A400M để sơ tán nạn nhân thiên tai. Nó cũng có thể tham gia sứ mệnh nhân đạo ở nước ngoài.

Đây là chiếc đầu tiên trong hai máy bay A400M mà Indonesia đặt mua hồi năm 2021, phi cơ còn lại dự kiến được bàn giao vào năm 2026. Giá trị hợp đồng khi đó không được tiết lộ, song mỗi phi cơ có giá xuất xưởng hơn 100 triệu USD. Chi phí của mỗi máy bay có thể lên tới hơn 200 triệu USD nếu tính thêm chi phí huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt vòng đời.

Vận tải cơ A400M tại lễ bàn giao ở căn cứ Halim của Indonesia hôm 3/11. Ảnh: AFP

Airbus A400M Atlas là máy bay vận tải chiến thuật 4 động cơ với khả năng chuyên chở chiến lược, được phát triển để thay thế các mẫu C-130 và C-160 của Mỹ.

Máy bay dài 45 m, cao 14,7 m và có sải cánh 42,4 m. A400M có khối lượng rỗng 76 tấn và khối lượng cất cánh tối đa tới 141 tấn. 4 động cơ turbine cánh quạt TP400-D6 có công suất tối đa 44.000 mã lực, giúp máy bay đạt tốc độ hành trình 780 km/h và tầm bay tối đa 8.700 km.

Theo Airbus, chiếc A400M bàn giao cho Indonesia mang được tối đa 37 tấn hàng, trong đó có trực thăng, xe cộ và hàng cứu trợ. Khi chở khoảng 30 tấn hàng trong nhiệm vụ tiêu chuẩn, phi cơ bay được hơn 4.400 km, đủ sức di chuyển khắp đất nước nếu xuất phát từ thủ đô Jakarta.

A400M cũng có thể chuyển đổi thành máy bay chữa cháy, có khả năng thả tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy. Đây là tính năng hữu ích với Indonesia do cháy rừng thường xuyên xảy ra ở nước này.

Thương vụ mua A400M là nỗ lực mới nhất của Indonesia nhằm hiện đại hóa quân đội, vốn được coi là đang lạc hậu về trang thiết bị. Dưới thời ông Prabowo, người giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trước khi trở thành Tổng thống năm ngoái, Indonesia đã ký nhiều thỏa thuận về chiến đấu cơ và tàu ngầm, trong đó có hợp đồng mua 48 tiêm kích KAAN từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài hiện đại hóa lực lượng vũ trang, Tổng thống Prabowo còn tăng cường vai trò của quân đội trong quản lý đất nước, trong đó có tham gia hỗ trợ lĩnh vực y tế và nông nghiệp, cũng như góp phần thực hiện chương trình bữa ăn miễn phí đầy tham vọng của ông.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)