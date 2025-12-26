Indonesia chọn HLV từng đạt thành tích cực hiếm ở World Cup

LĐBĐ Indonesia (PSSI) thay thế Patrick Kluivert bằng cách chiêu mộ John Herdman, HLV đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt cả đội tuyển nữ và nam của cùng một quốc gia giành quyền tham dự World Cup.

Theo thông tin từ PSSI, Herdman sẽ ký hợp đồng 2+2 năm, bắt đầu từ 2026 với thời hạn cơ bản 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn 2 năm, tức là có thể kéo dài đến năm 2030.

Với hợp đồng này, Herdman sẽ dẫn dắt Indonesia ít nhất đến hết nhiệm kỳ Chủ tịch PSSI Erick Thohir vào năm 2027. Ông cũng sẽ kiêm nhiệm vai trò HLV U23 Indonesia, nhằm phát triển và bổ sung cầu thủ trẻ cho ĐTQG.

HLV John Herdman trong buổi họp báo của tuyển Canada ở World Cup 2022 ngày 26/11/2022. Ảnh: Reuters

Herdman được cho nhận sự quan tâm của cả LĐBĐ Honduras (FFH). Nhưng nhà cầm quân 50 tuổi chọn Indonesia nhờ hai yếu tố then chốt - bản hợp đồng dài hạn và lương tháng 40.000 USD.

Theo chuyên gia bóng đá Indonesia, Ronny Pangemanan, Herdman sẽ chịu đánh giá tổng thể dựa trên thành tích tại Asian Cup 2027 và sẽ không bị sa thải trong năm 2026, bất chấp kết quả. "Asian Cup 2027 sẽ là thước đo quan trọng. Herdman cần đưa đội tuyển vào vòng loại trực tiếp và cải thiện thành tích so với các HLV trước, nhưng ông ấy sẽ không bị sa thải giữa nhiệm kỳ", ông nói.

Trong khi đó, PSSI đặt mục tiêu cho đội tuyển vào tứ kết Asian Cup 2027. Ông Arya Sinulingga, thành viên Ban điều hành PSSI, cho biết: "Mục tiêu là lọt vào top 8. Đây là cơ hội để Herdman áp dụng kinh nghiệm dẫn dắt Canada vào World Cup 2022 nhằm nâng tầm Indonesia".

Trong lần gần nhất dự Asian Cup 2023, Indonesia dừng bước ở vòng 1/8 trước Australia. Nhưng với chiến dịch nhập tịch ồ ạt, họ đã có tiến bộ rõ rệt khi vào đến vòng loại bốn World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ông Arya cũng nhấn mạnh trận thua Iraq 0-1 ở vòng loại bốn World Cup 2026 là tín hiệu tích cực. "Dù thua, Indonesia cho thấy sự cải thiện đáng kể so với các trận trước. Đây là cơ sở để hướng tới mục tiêu Asian Cup 2027", ông tự tin.

Herdman được đánh giá cao nhờ những đóng góp mang tính bước ngoặt cho bóng đá Canada. Ông là HLV đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt cả đội tuyển nữ và đội tuyển nam của cùng một quốc gia giành quyền tham dự World Cup.

Trong giai đoạn 2011-2018, Herdman dẫn dắt nữ Canada, giành hai HC đồng Olympic liên tiếp (2012, 2016) và vào tứ kết World Cup 2015. Sau đó, ông chuyển sang dẫn dắt nam Canada và tạo nên dấu ấn lớn khi đưa đội tuyển này trở lại World Cup sau 36 năm chờ đợi, tại Qatar 2022.

Herdman được ghi nhận là người tái định hình văn hóa đội tuyển quốc gia Canada, góp phần nâng tầm hình ảnh bóng đá nước này cả trong nước lẫn quốc tế, đặt nền móng quan trọng cho bóng đá Canada trước khi nước này đồng đăng cai World Cup 2026. Ông từng đảm nhiệm vai trò HLV trưởng Toronto FC tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) trong giai đoạn 2023-2024, trước khi nhận lời dẫn dắt tuyển Indonesia.

Hồng Duy (theo Bola)