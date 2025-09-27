Indonesia bị nghi khiếu nại FIFA vụ Malaysia gian lận hồ sơ cầu thủ

Một nhà báo Malaysia ám chỉ Indonesia đã "phá hoại" sự phát triển của bóng đá Malaysia nhờ quan hệ với chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Một ngày trước khi FIFA cấm 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu một năm và phạt nặng LĐBĐ Malaysia (FAM), nhà báo Zulhelmi Zainal viết trên tài khoản X có gần 50.000 lượt theo dõi: "Có tin đồn rằng một số thế lực nước ngoài đang tìm cách phá hoại tuyển Malaysia vì lo ngại sự trỗi dậy của 'Hổ Malaya'. Những thế lực này được cho là có quan hệ gần gũi với lãnh đạo cấp cao nhất của FIFA".

Chủ tịch LĐBĐ FIFA Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir tại Hội nghị lãnh đạo bóng đá FIFA ở thành phố Miami, bang Florida, Mỹ, tháng 6/2025. Ảnh: Antara

Bài đăng xuất hiện trước khi FIFA công bố án phạt, nhưng chỉ lan truyền mạnh sau khi quyết định kỷ luật được công bố tối 26/9. FAM bị cáo buộc làm giả hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (gốc Argentina), Joao Figueireido (gốc Brazil) và Hector Hevel (gốc Hà Lan).

Bài đăng của Zulhelmi gây tranh cãi giữa cộng đồng mạng Malaysia và Indonesia. Theo báo Indonesia Akuratco, nhiều người Indonesia cho rằng bài đăng ngầm ám chỉ chính họ là "thế lực phá hoại". Một tài khoản còn đính kèm ảnh chụp bài đăng của Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir. Trong ảnh, ông xuất hiện cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, như bằng chứng về mối liên hệ mà Zulhelmi ám chỉ.

Kể từ đó, phần bình luận giữa hai cộng đồng mạng trở nên căng thẳng, thậm chí xuất hiện những màn khẩu chiến gay gắt. Từ chỗ là bê bối bóng đá Malaysia, vụ việc lan sang mâu thuẫn trên không gian mạng giữa hai quốc gia.

Ông Thohir 55 tuổi, đang là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, kiêm chủ tịch PSSI. Ông là thành viên gia tộc Thohir, với khối tài sản 3,6 tỷ USD theo Forbes. Doanh nhân - chính trị gia này còn từng làm Chủ tịch Inter Milan thời 2013-2018. Ông gặp và chụp ảnh cùng Chủ tịch Infantino hàng chục lần ở các sự kiện quốc tế, và hai người có quan hệ tốt với nhau.

Theo thông cáo của Ủy ban Kỷ luật FIFA, FAM đã vi phạm Điều 22 Quy định Kỷ luật FIFA về "làm giả và sử dụng tài liệu giả mạo". Cơ quan này khẳng định Malaysia đã dùng hồ sơ bị can thiệp sai lệch để 7 cầu thủ kể trên có thể khoác áo tuyển quốc gia.

Ngoài việc bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, FAM còn chứng kiến 7 cầu thủ họ nhập tịch bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Các CLB chủ quản ở Malaysia, Tây Ban Nha, Argentina, Colombia hay Hà Lan cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi mất cầu thủ chủ lực ngay giữa mùa giải.

Zulhelmi cho biết FAM đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để khiếu nại án phạt. Anh cho rằng FIFA đã xem và công nhận tư cách của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, trước khi họ chơi trận gặp Việt Nam ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

Bên cạnh thiệt hại ở cấp CLB, Malaysia còn đối diện nguy cơ bị xử thua trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo quy định của AFC, chỉ cần sử dụng một cầu thủ không hợp lệ, đội bóng sẽ bị xử thua 0-3. Trong khi đó, Malaysia đã dùng tới bảy cầu thủ bị FIFA xác định vi phạm. Vì thế, họ cũng có thể bị loại ngay khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Nếu Malaysia bị loại, Việt Nam sẽ hưởng lợi vì hai đối thủ còn lại trong bảng là Nepal và Lào, đều bị đánh giá thấp hơn. Trong khi, vòng loại chỉ lấy một đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết.

Hoàng An tổng hợp