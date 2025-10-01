Indonesia bác cáo buộc can thiệp để FIFA phạt nặng Malaysia

IndonesiaBộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir khẳng định không can thiệp vào vấn đề của các quốc gia khác.

Hôm 26/9, FIFA bất ngờ phạt tiền LĐBĐ Malaysia (FAM), và cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch do làm giả hồ sơ. Ngay sau đó, dư luận Malaysia cáo buộc Indonesia là phía khiếu nại và tác động với FIFA.

Ngày 28/9, trang X chính thức của Tunku Ismail - Nhiếp chính vương Johor kiêm Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim - chia sẻ bài viết của trang tin SBWTF với nội dung "Án phạt của FAM chứng minh tiêu chuẩn kép của FIFA". Ảnh bìa là Erick Thohir đang cười bên cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Trước đó một ngày, ông ám chỉ cuộc gặp giữa Chủ tịch FIFA với Tổng thống Indonesia Prabowo là "thế lực muốn ngăn bóng đá Malaysia trỗi dậy".

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (phải) gặp chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) tại New York, Mỹ vào ngày 25/9/2025. Ảnh: FIFA

Điều này buộc Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao kiêm Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir phải lên tiếng. Trong cuộc gặp truyền thông nước nhà, ông khẳng định chỉ tập trung vào phát triển thể thao Indonesia. "Chúng tôi không can thiệp vào chính trị hoặc chính sách của nước khác", Thohir nói. "Chúng tôi muốn thể thao Indonesia phát triển, muốn bóng đá, cầu lông, pencak silat,... đạt đẳng cấp thế giới. Nhưng không vì thế mà xen vào việc của nước khác".

Malaysia được cho là học theo Indonesia về tìm kiếm và nhập tịch cầu thủ mang dòng máu lai. Dưới thời Thohir, đội tuyển xứ vạn đảo đã nhập tịch cho không dưới 20 cầu thủ gốc Hà Lan, nhưng chưa gặp vấn đề nào từ FIFA.

Thohir cũng giải thích rằng cuộc gặp Chủ tịch FIFA nằm trong Kế hoạch phát triển trung hạn của bóng đá Indonesia giai đoạn 2025-2029. "Cuộc trò chuyện chỉ về bóng đá Indonesia, không có quốc gia khác", Thohir cho hay. "Một trong những chủ đề là thành lập Học viện FIFA tại Indonesia hay phát triển World Cup dành cho lứa U15".

Ngoài FIFA, Tổng thống Prabowo còn gặp Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), với mong muốn chuẩn hóa các tổ chức thể thao Indonesia với quốc tế, như chỉ số đo lường hiệu quả công việc, các tiêu chuẩn và đảm bảo VĐV không trở thành nạn nhân. "Đó là lý do Tổng thống muốn gặp gỡ các nhân vật thể thao lớn của thế giới", Thohir cho biết.

Nhiếp chính vương bang Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim (phải) gặp chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir (trái) hồi tháng 11/2024. Ảnh: Instagram/erickthohir

FAM đang chờ quyết định kỷ luật chi tiết từ FIFA, để từ đó gửi kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại. Nếu kết quả khiếu nại chưa ưng ý, FAM có thể tiếp tục kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

Dù vậy, bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan) đều phải tạm dừng thi đấu từ ngày 26/9. Các CLB chủ quản ở Tây Ban Nha, Colombia, Argentina và Malaysia đều đề nghị FAM giải quyết càng sớm càng tốt.

Trung Thu (theo Bola)