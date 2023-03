Inamed chuyển giao công nghệ hỗ trợ trị nám

Công nghệ Laser Pico Plus từ Mỹ hỗ trợ trị liệu các loại da khác nhau và bảo vệ các mô xung quanh khỏi bị tổn thương do nhiệt.

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Imamed và Phòng khám chuyên khoa da liễu (Mỹ viện Thế Giới Sắc Đẹp) thuộc Công ty TNHH Thế Giới Sắc Đẹp đã tổ chức buổi lễ ký kết chuyển giao công nghệ Laser Pico Plus vào ngày 20/2. Sự kiện diễn ra tại Mỹ viện Thế Giới Sắc Đẹp Sài Gòn (quận 1, TP HCM).

Từ trái sang: BS Hoàng Thiên Minh Trị, bà Nguyễn Thị Bích Phương, ông James Bartholomeusz và ông Trần Mỹ ... tại buổi lễ ký kết chuyển giao công nghệ Laser Pico Plus. Ảnh: Mỹ viện Thế Giới Sắc Đẹp

Laser Pico Plus là công nghệ hỗ trợ trị nám từ hãng Lutronic (Mỹ). Thiết bị này sở hữu 4 bước sóng 1064, 532, 595 và 660nm trên cùng một hệ thống. Theo Inamed, hai chế độ xung Pico giây và nano giây của Laser Pico Plus đã được chứng minh có thể hỗ trợ trị liệu trên một phổ rộng hơn về màu sắc của hình xăm, sắc tố và các loại da khác nhau như: nám, tàn nhang, đồi mồi, bớt sắc tố, bớt xanh, bớt đen, hori, nevus Spilus... Ngoài ra, các xung pico giây cũng hỗ trợ bảo vệ các mô xung quanh khỏi bị tổn thương nhiệt, nhắm mục tiêu và cung cấp năng lượng lớn hơn.

Bác sĩ đang thực hiện công nghệ Laser Pico Plus cho người sử dụng dịch vụ. Ảnh: Mỹ viện Thế Giới Sắc Đẹp

Nhờ tích hợp dầu bắn Dual Focused Dots, thiết bị sẽ giúp tạo ra chùm tia 1064nm vi phân, hỗ trợ trị liệu các vấn đề sắc tố, sang thương trên da như sẹo, rỗ, lỗ chân lông to... Bên cạnh đó, Laser Pico Plus cũng được trang bị tính năng tuỳ chỉnh mức năng lượng phù hợp với sức khoẻ và điều kiện da của người sử dụng dịch vụ. Do đó, hạn chế cảm giác đau, bong tróc.

Theo Inamed, Laser Pico Plus đạt hai chứng nhận FDA (Mỹ) và CFS (Hà Lan). Đây là chứng nhận tính an toàn và hiệu quả cho người sử dụng. Một số ưu điểm của thiết bị gồm: số lần điều trị giảm 1/2 so với trước đây, ít khó chịu hơn và không cần thời gian nghỉ dưỡng.

BS Hoàng Thiên Minh Trị - Giám đốc chuyên môn của Phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc Công ty TNHH Thế Giới Sắc Đẹp, cho biết: "Công nghệ ‘1064nm Fractional’ hỗ trợ trị liệu cho các trường hợp nám lâu năm; nám trên sang thương phức tạp: sẹo, rỗ, lỗ chân lông to... Đây cũng là giải pháp mới cho nỗi sợ tăng sắc tố sau trị liệu sang thương như công nghệ Laser C02 Fractional trước đây".

BS Hoàng Thiên Minh Trị (phải) trao đổi với ông James Bartholomeusz - đại diện hãng Lutronic. Ảnh: Mỹ viện Thế Giới Sắc Đẹp

Cũng theo bác sĩ Trị, đơn vị từng tiếp nhận và trị liệu lâm sàng cho rất nhiều trường hợp nám, sắc tố phức tạp. Việc ứng dụng Laser Pico Plus vào phòng khám sẽ tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian cho người có nhu cầu làm đẹp.

Ông Trần Mỹ - CEO Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Imamed, đơn vị phân phối chính thức Pico Plus của hãng Lutronic tại Việt Nam, cho biết: "Phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc Công ty TNHH Thế Giới Sắc Đẹp là một trong ba đơn vị nhận chuyển giao Laser Pico Plus tại khu vực TP HCM. Tuy nhiên, địa chỉ làm đẹp này là phòng khám chuyên khoa về da liễu duy nhất sở hữu và phát triển công nghệ ‘1064nm Fractional’ với đầu bắn Dual Focused Dots".

