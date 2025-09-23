IBK muốn lập ngân hàng 100% vốn tại Việt Nam

Lãnh đạo Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) chia sẻ về kế hoạch thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ngày 23/9, ông Kim Sung Tae, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) bày tỏ kỳ vọng IBK sẽ đóng góp vào phát triển kinh tế Việt Nam, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia các dự án hạ tầng, đầu tư tài chính.

Ông Kim cũng cho biết về kế hoạch thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài của IBK tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ủng hộ ý tưởng thành lập pháp nhân mới tại Việt Nam của IBK. Ông khẳng định nhà điều hành tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, gồm các công ty Hàn Quốc sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp ông Kim Sung Tae, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK), ngày 23/9. Ảnh: VGP

IBK được thành lập năm 1961, Chính phủ Hàn Quốc nắm 68,5% vốn. Tính tới giữa năm nay, ngân hàng này có khoảng 14.000 nhân viên, 625 chi nhánh tại Hàn Quốc, 60 chi nhánh ở nước ngoài, trong đó có 2 chi nhánh tại Việt Nam (Hà Nội và TP HCM). Năm 2024, tổng tài sản của IBK đạt 320 tỷ USD, lợi nhuận ròng 1,9 tỷ USD.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ ấn tượng với kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc, trong đó có doanh nghiệp đã trở thành tập đoàn lớn thương hiệu quốc tế.

Việt Nam có hơn 98% doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổng số hơn 940.000 đơn vị đang hoạt động. Nhiều giải pháp thúc đẩy khu vực kinh tế này phát triển bền vững được Chính phủ đưa ra. Do đó, Phó thủ tướng mong muốn IBK tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế Việt Nam.

Theo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn, để thành lập ngân hàng 100% vốn ngoại tại Việt Nam, tổ chức tín dụng nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện tài chính như kinh doanh có lãi trong 5 năm liên tiếp liền kề, tổng tài sản tương đương ít nhất 10 tỷ USD. Họ cũng phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, quy định về quản trị rủi ro và trích lập dự phòng.

Ngoài 35 ngân hàng thương mại trong nước, hiện có 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, gồm Woori Bank, HSBC, Standard Chartered, ANZ, Hong Leong, Shinhan, Public Bank, CIMB và UOB Việt Nam.

Bên cạnh đó, có hai nhà băng liên doanh là Indovina Bank (IVB) và Ngân hàng Việt - Nga (VRB).

Phương Dung