Hyundai và Kia lập kỷ lục doanh số ở Mỹ

Cả Hyundai và thương hiệu con là Kia đều ghi nhận doanh số tăng trưởng mạnh mẽ, chủ yếu nhờ nhu cầu cao đối với xe điện hóa.

Hyundai cho biết doanh số tại Mỹ tăng 7,5% trong năm 2025 so với 2024, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với xe hybrid và các mẫu xe thân thiện với môi trường khác bất chấp thuế nhập khẩu.

Tổng doanh số tại Mỹ của hãng tăng lên 1.836.172 xe trong 2025 so với 1.708.293 xe vào 2024. Tính riêng, doanh số của Hyundai tăng 7,9%, lên 984.017 chiếc, trong khi doanh số của Kia tăng 7% lên 852.155 chiếc.

Thành tích của Hyundai mang tính lịch sử, đạt doanh số bán lẻ hàng năm kỷ lục năm thứ 5 liên tiếp và tổng doanh số kỷ lục năm thứ ba liên tiếp. Nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng xe SUV, xe hybrid và xe điện cũng giúp hãng đạt doanh số tháng 12 tốt nhất, củng cố đà tăng trưởng của thương hiệu tại thị trường Mỹ.

Tucson - xe bán chạy hàng đầu của Hyundai tại Mỹ. Ảnh: Hyundai

Dòng xe hybrid của Hyundai đạt được hiệu suất vượt trội trong tháng 12, với tổng doanh số xe hybrid tăng vọt 71% so với cùng kỳ 2024, lập kỷ lục hàng tháng cao nhất mọi thời đại. Các mẫu xe hybrid chủ chốt thúc đẩy sự tăng trưởng này bao gồm: Elantra Hybrid, Sonata Hybrid, Santa Fe Hybrid, Tucson Hybrid, và Palisade Hybrid.

Dòng SUV chủ lực của Hyundai cũng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Doanh số kết hợp của Tucson, Santa Fe và Palisade tăng mạnh, với doanh số bán lẻ SUV tăng 8%, và tổng doanh số SUV tăng 10%.

Một số mẫu xe Hyundai lập kỷ lục doanh số hàng năm cao nhất mọi thời đại, bao gồm: Elantra, Tucson, Santa Fe, Palisade, Ioniq 5 và Venue.

Kia cũng lập kỷ lục doanh số hàng năm tại thị trường Mỹ trong năm thứ ba liên tiếp vào năm 2025. Với sự xuất hiện của SUV Telluride thế hệ thứ hai và mẫu hatchback K4 trong quý đầu tiên, cùng nhiều sản phẩm mới khác sắp ra mắt, hãng xe Hàn kỳ vọng đà tăng trưởng tích cực sẽ tiếp tục trong 2026 và những năm tiếp theo.

Doanh số xe hybrid và các mẫu xe thân thiện với môi trường khác của hai nhà sản xuất ôtô này tại Mỹ, một trong những thị trường ôtô quan trọng nhất thế giới, tăng 26% so với cùng kỳ 2024, đạt 434.725 chiếc.

Sportage là xe bán chạy hàng đầu của Kia tại Mỹ. Ảnh: Car and Driver

Ngược lại, doanh số xe điện kết hợp của cả hai hãng giảm 16%, xuống còn 103.697 chiếc.

Chỉ riêng trong tháng 12, doanh số kết hợp của hai công ty tại Mỹ tăng 1,5% so với cùng kỳ 2024, đạt 162.400 xe. Doanh số của Hyundai tăng 0,9% lên 87.397 chiếc, trong khi doanh số của Kia tăng 2,3% lên 75.003 chiếc.

Tất cả các số liệu của Hyundai đều bao gồm doanh số của Genesis, thương hiệu xe sang độc lập của hãng.

Theo số liệu Wards Intelligence, Hyundai và Kia chiếm khoảng 11% thị phần Mỹ trong 5 tháng đầu 2025, dù bị thuế nhập khẩu 25%. Đây không chỉ là kỷ lục bán hàng đơn thuần mà còn thể hiện khả năng duy trì tăng trưởng trong bối cảnh chính sách bất lợi.

Các dòng xe thân thiện với môi trường của Hyundai và Kia từng lập kỷ lục doanh số vào năm 2024 ở Mỹ, mở nền tảng cho 2025. Tuy nhiên, khi ưu đãi thuế cho xe điện kết thúc cuối tháng 9/2025, một số hãng (kể cả Hyundai/Kia) đã dùng ưu đãi giá mạnh để giữ doanh số- điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thương hiệu và lợi nhuận.

Mỹ Anh (theo Korea Joongang Daily, Korean Car Blog)