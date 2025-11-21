Hyundai muốn sạc xe điện chỉ còn ba phút, nhanh như đổ xăng

Hãng xe Hàn tin rằng ba phút là con số lý tưởng cho thời gian sạc xe điện, tương đương thời gian đổ đầy một bình xăng.

Các mẫu xe điện của Hyundai, như Ioniq 5, nằm trong số xe điện sạc nhanh nhất, nhưng hãng cho rằng vẫn chưa đủ nhanh. Được xây dựng trên nền tảng E-GMP, cả Ioniq 5 và Ioniq 6 có thể sạc từ 10%-80% chỉ trong 18 phút bằng bộ sạc nhanh DC 350 kW và hệ thống 800 V.

Mặc dù đây đã là tốc độ sạc nhanh hàng đầu trong ngành, Hyundai vẫn đang nỗ lực để đạt mức nhanh hơn nữa. Theo Tyrone Johnson, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Hyundai châu Âu, các tài xế đang mong đợi thời gian sạc xe điện khoảng 3 phút.

Xe điện Hyundai Ioniq 5 tại một trụ sạc ở Mỹ. Ảnh: Hyundai

Những tài xế không thể sạc tại nhà cần biết họ có thể sạc nhanh như thế nào tại các trạm sạc nhanh công cộng. Rào cản lớn nhất là cung cấp tốc độ sạc nhanh hơn mà không cần phải cắm thêm pin lớn hơn.

Để đạt được thời gian sạc 3 phút, Hyundai đang nỗ lực đưa công nghệ sạc 400 kW ra thị trường. Bằng cách này, hãng không chỉ rút ngắn thời gian sạc xe điện để tương đương với thời gian đổ đầy bình xăng, mà còn cung cấp phạm vi lái xe dài hơn mà không cần sử dụng pin lớn hơn, đắt tiền hơn.

Mặc dù Hyundai quảng cáo mức sạc 350 kW, tốc độ sạc thực tế thường gần 250 kW, tùy thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ pin và tốc độ trạm sạc.

Porsche Taycan hiện là xe điện sạc nhanh nhất, với công suất lên tới 320 kW. Một số xe điện mới, bao gồm Lucid Gravity và Porsche Cayenne Electric mới, đang đạt công suất sạc tối đa 400 kW.

Tại Trung Quốc, BYD hiện có thể sạc nhanh trong 5 phút, nhưng chỉ với trạm sạc chuyên dụng 1.000 kW (tương đương 1 MW) và một chiếc xe điện có khả năng tiếp nhận lượng điện năng đó. Mẫu Zeekr 001 nâng cấp có khả năng sạc ở mức hơn 1,3 MW, chỉ mất chưa đầy 7 phút để sạc từ 10%-80%.

Mỹ Anh (theo Auto Express)