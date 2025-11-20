Porsche Cayenne EV ra mắt: hơn 1.000 mã lực, sạc không dây

Mẫu xe thương mại mạnh nhất của Porsche sẽ có mức giá 163.000 USD và tùy chọn đế sạc không dây theo phong cách giống điện thoại thông minh.

Cayenne nguyên bản vốn là "bộ siêu nạp" doanh số của Porsche và 23 năm sau, thế hệ thứ ba vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Đức. Nhưng giờ đây, hãng đang đạt tầm cao mới với sự ra mắt của Cayenne Electric 2026, một phiên bản chạy pin được cải tiến dựa trên những kinh nghiệm từ mẫu Macan EV nhỏ hơn.

Đây không chỉ là phiên bản điện khí hóa của chiếc Cayenne quen thuộc. Các mẫu xe điện mới sử dụng một nền tảng hoàn toàn khác, một phiên bản của kiến trúc PPE sử dụng trên Macan Electric, nhưng kéo dài thêm 130 mm để đạt chiều dài cơ sở 3.020 mm.

Chiều dài cơ sở này cũng dài hơn chiều dài cơ sở của Cayenne xăng cùng một khoảng như trên, giúp tăng đáng kể không gian để chân ở hàng ghế sau cho hành khách.

Cayenne chạy điện ra mắt với hai phiên bản: Cayenne Electric và Cayenne Turbo Electric. Cả hai đều dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống truyền động hai môtơ của Cayenne Turbo Electric trị giá 163.000 USD tạo ra công suất 844 mã lực ở chế độ lái thông thường, nhưng chức năng tăng tốc Push-to-Pass, kích hoạt bằng một nút bấm trên vô-lăng, sẽ bổ sung 173 mã lực trong 10 giây.

Khi kích hoạt Launch Control, tài xế có thể giải phóng công suất lên tới 850 kW, tương đương với 1.139 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm.

Porsche cho biết chiếc xe sản xuất mạnh nhất của hãng có thể tăng tốc 0-97 km/h trong 2,4 giây - so với 3,1 giây của chiếc Cayenne Turbo GT sử dụng động cơ đốt trong nhanh nhất - và hoàn thành quãng đường 402 m từ vị trí đứng yên trong 9,9 giây. Tốc độ tối đa 260 km/h.

Cayenne Electric bản tiêu chuẩn giá 109.000 USD chậm hơn. Xe sản sinh công suất 402 mã lực ở chế độ lái thông thường và lên đến 435 mã lực khi bật chế độ Launch Control. Công suất này, cùng với mô-men xoắn 834 Nm, giúp xe tăng tốc 0-97 km/h trong 4,5 giây và đạt tốc độ tối đa 230 km/h.

Cả hai phiên bản đều có khả năng phục hồi năng lượng đáng kể, với hệ thống phanh có thể cung cấp năng lượng lên đến 600 kW trở lại pin. Porsche tuyên bố rằng khoảng 97% các tình huống phanh thông thường không cần sử dụng phanh vật lý, dù khách hàng vẫn có thể lựa chọn đĩa phanh carbon PCCB nếu muốn.

Hệ thống treo khí nén thích ứng với hệ thống quản lý treo chủ động của Porsche là trang bị tiêu chuẩn, và phiên bản Turbo bổ sung bộ vi sai cầu sau điều chỉnh mô-men xoắn. Cả hai biến thể đều có thể trang bị tùy chọn hệ thống lái trục sau và Porsche Active Ride, sử dụng thanh chống lật chủ động, tương tự Taycan.

Bộ pin 113 kWh mới là trái tim của cả hai mẫu xe và lớn hơn 13 kWh so với bộ pin trên Macan Electric. Nhờ kiến trúc 800 V và hệ thống làm mát được cải tiến, Cayenne Electric có thể sạc lên đến 400 kW trong điều kiện lý tưởng. Việc sạc từ 10-80% chỉ mất chưa đầy 16 phút.

Porsche cũng giới thiệu tùy chọn sạc cảm ứng (sạc không cắm dây), trở thành nhà sản xuất ôtô đầu tiên cung cấp công nghệ này trên xe điện tại Mỹ. Lái xe vào gara và chiếc SUV sẽ tự động sạc với công suất lên tới 11 kW.

Porsche làm mới Cayenne Electric, mang đến một số điểm nhấn từ Macan EV. Nắp ca-pô thấp hơn, đèn pha thanh mảnh hơn, các đường nét thân xe sắc nét hơn và cửa xe sử dụng kính không khung.

Phía sau là đèn hiệu ứng 3D và dòng chữ Porsche phát sáng tạo thêm điểm nhấn trong đêm tối. Các phiên bản Turbo Electric trang bị thêm những chi tiết tương phản với màu sắc Turbonite.

Hệ số cản 0,25 khiến nó trở thành một trong những chiếc SUV thuôn nuột nhất trong phân khúc. Các cánh gió khí động học ẩn, cánh gió thông minh trên nóc và các cánh gió khí động học giúp xe lướt nhẹ hơn và tăng phạm vi hoạt động. Porsche cho biết hệ thống này liên tục điều chỉnh theo tốc độ và tải trọng thay đổi, tăng độ bám đường khi cần và giảm lực cản khi không cần thiết. Ngoài ra, gói thiết kế Off-Road mang đến các cản trước và sau khác nhau để cải thiện góc tiếp cận và góc thoát.

Ở cabin, hành khách phía sau có chỗ để chân rộng rãi hơn và ghế ngồi chỉnh điện, hệ thống sưởi ấm, và cửa sổ trời toàn cảnh sử dụng công nghệ tinh thể lỏng để điều chỉnh độ mờ đục.

Màn hình mới trải dài trên bảng điều khiển với hai màn hình OLED lớn phục vụ cụm đồng hồ và thông tin giải trí. Màn hình phụ 14,9 inch là tùy chọn.

Ngoài ra còn có màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió 87 inch với tính năng hướng dẫn thực tế tăng cường, Voice Pilot mới điều khiển bằng AI và hệ thống ứng dụng nâng cấp tích hợp sẵn tính năng phát trực tuyến và chơi game. Cayenne nhiều màn hình đến thế, nhưng Porsche vẫn giữ lại các nút bấm vật lý cho các chức năng như điều hòa và âm lượng.

Cayenne Electric 2026 sẽ bắt đầu được giao tại Mỹ vào cuối mùa hè 2026. Trong khi đó, các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid cắm sạc của Cayenne sẽ không biến mất, vì chúng sẽ tồn tại đến những năm 2030.

Mỹ Anh (theo Carscoops)