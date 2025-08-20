Hyundai i10 lấy lại ngôi đầu doanh số xe gầm thấp cỡ A tháng 7

Sau khi bị Toyota Wigo vượt mặt vào tháng trước, Hyundai i10 quay lại vị trí quen thuộc phân khúc sedan cỡ A trong tháng 7.

Tháng 7/2025, thị trường ôtô gầm thấp cỡ nhỏ tại Việt Nam ghi nhận 489 xe giao đến khách hàng, tăng gần 25% so với tháng 6. Trong đó, Hyundai i10 dẫn đầu với 263 xe, tăng hơn 37% so với tháng trước. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý của mẫu xe Hàn sau ba tháng liên tiếp sụt giảm doanh số.

Trong khi đó, Toyota Wigo trở về vị trí thứ hai quen thuộc với 219 xe, tăng nhẹ 12% so với tháng 6. Mẫu xe cỡ A của hãng Nhật vẫn duy trì sức hút ổn định, với mức doanh số tăng dần đều kể từ khoảng giữa năm nay. Ngược lại, Kia Morning mất dần sức hút, chỉ đạt 7 xe trong tháng 7, gần như không còn hiện diện trên thị trường. Mẫu xe này rơi vào cảnh ế ẩm khi doanh số chỉ còn ở mức một chữ số suốt ba tháng qua.

Tính lũy kế 7 tháng đầu 2025, Hyundai i10 vẫn giữ ngôi đầu phân khúc với 1.857 xe, chiếm khoảng 54% thị phần. Toyota Wigo bám sát phía sau với 1.377 xe, tương đương 40% thị phần. Khoảng cách giữa hai mẫu xe chỉ còn 480 xe, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự cạnh tranh giữa i10 và Wigo ngày càng rõ nét. Nếu như i10 từng là mẫu xe gần như "một mình một chợ" sau khi VinFast Fadil ngừng bán vào giữa 2022, thì nay Wigo đang nổi lên như đối thủ trực tiếp.

Hyundai i10 bản sedan tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TC Motor

So với cùng kỳ năm 2024, khi toàn phân khúc đạt tới 4.389 xe trong 7 tháng đầu năm, thì năm nay chỉ dừng lại ở 3.415 xe, tức giảm hơn 22%. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các dòng SUV đô thị cỡ nhỏ hoặc xe điện giá phổ thông, vốn có mức giá tương đương nhưng nhiều sự lựa chọn, cùng trang bị phong phú hơn.

Các chuyên gia dự đoán nửa cuối 2025, phân khúc A tại Việt Nam tiếp tục trầm lắng, khó có sự bứt phá. Hyundai i10 nhiều khả năng vẫn giữ ngôi đầu nhờ lợi thế thương hiệu lâu năm và nguồn cung ổn định nhờ lắp ráp trong nước. Tuy vậy Wigo vẫn có cơ hội rút ngắn khoảng cách nếu duy trì ổn định doanh số và đưa ra thêm các chương trình kích cầu.

Hồ Tân