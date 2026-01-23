Hyundai dừng bán i10 ở châu Âu

Hãng xe Hàn đã dừng sản xuất mẫu xe đô thị chạy xăng cho thị trường châu Âu sau 18 năm và chưa có sản phẩm thay thế trực tiếp.

Một trong những mẫu xe đô thị cỡ nhỏ ăn khách đã bị khai tử khi Hyundai ngừng sản xuất i10 cho thị trường châu Âu. Hiện xe vẫn được bán thông qua các đại lý tại Anh, nhưng đơn đặt hàng từ nhà máy đã kết thúc, tạo không gian tại nhà máy sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ cho một mẫu xe điện trong tương lai.

Chiếc hatchback cỡ A đã gặt hái thành công lớn cho thương hiệu Hàn Quốc. Trong 18 năm có mặt trên thị trường, Hyundai đã bán được hơn 3,3 triệu chiếc i10 trên toàn cầu, trong đó có hơn 370.000 chiếc kể từ khi ra mắt tại Anh.

Tuy nhiên, bất chấp điều đó, Hyundai hiện chưa có kế hoạch thay thế mẫu xe chạy xăng nhỏ gọn này, thay vào đó hãng hướng người mua đến mẫu Inster chạy điện như một lựa chọn mới trong dòng sản phẩm của mình dù Inster có giá cao hơn gần 5.500 bảng Anh (7.400 USD).

Hyundai i10 đời 2025 tại Anh. Ảnh: Top Gear

Với giá khởi điểm 18.350 bảng Anh (24.600 USD), phiên bản i10 tiêu chuẩn không còn là món hời như năm 2008, nhưng vẫn là một trong những cách tiếp cận thị trường ôtô mới hợp lý nhất. Với chế độ bảo hành toàn diện và chi phí vận hành thấp, i10 tiếp tục là một lựa chọn hấp dẫn đối với người mua tại Anh.

Đây là một ví dụ khác về áp lực mà những chiếc xe nhỏ, tương đối rẻ và chạy xăng như i10 đang phải đối mặt, khi chỉ còn Kia Picanto, một mẫu xe có liên quan mật thiết, là lựa chọn xe đô thị chạy xăng tại thị trường Anh. Cả Fiat và Toyota vẫn cung cấp 500 và Aygo X ở châu Âu, nhưng cả hai đã được chuyển sang hệ thống hybrid, và giá bán cũng cao hơn nhiều.

Tuy nhiên, xe đô thị động cơ đốt trong vẫn tiếp tục kinh doanh tốt ở thị trường nước ngoài, và điều này có thể dẫn đến sự ra mắt một mẫu xe thay thế cho i10 trong vài năm tới, theo AutoExpress. Tuy nhiên, khả năng mẫu xe này khó được chấp thuận bán tại thị trường EU và Anh do các quy định ngày càng nghiêm ngặt, đẩy giá xe nhỏ lên cao.

Thay vào đó, tương lai của xe nhỏ dường như thuộc về xe điện. Mặc dù chi phí pin cao hơn, xe điện thường dễ thiết kế hơn để đáp ứng các quy định an toàn.

Tại Việt Nam, Hyundai i10 bán ra đầu tiên với phiên bản nhập khẩu trước khi được lắp ráp trong nước. Mẫu xe đô thị cỡ A thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng doanh số phân khúc, vượt qua các đối thủ là Kia Morning và sau này là Toyota Wigo. Hiện xe bán ra thuộc đời 2024, gồm 6 phiên bản với mức giá 360-455 triệu đồng.

Mỹ Anh