Hyundai Alcazar 2025 - bản nâng cấp lộ diện

Ấn ĐộMẫu gầm cao ba hàng ghế phiên bản mới cải tiến thiết kế, bổ sung tính năng, tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ, bán ra tháng 9.

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai hé lộ phiên bản mới của Alcazar cho thị trường Ấn Độ. Mẫu gầm cao ba hàng ghế là bản kéo dài của Creta, nằm dưới Tucson, nâng cấp ngoại hình, thêm tính năng và trang bị. Hyundai mở đặt cọc Alcazar 2025 cho khách hàng Ấn Độ. Dự kiến xe bán ra ngày 9/9.

Alcazar 2025 cung cấp 4 phiên bản, gồm Excutive, Prestige, Platinum, Signature và tùy chọn cấu hình 6 hoặc 7 chỗ. Mẫu gầm cao 3 hàng ghế trang bị động cơ xăng hoặc dầu. Mỗi loại động cơ đều có thể chọn số sàn hoặc tự động.

Phiên bản mới của Alcazar có nhiều đường nét thiết kế tương đồng Creta mới, đặc biệt phần đầu xe. Lưới tản nhiệt mới, cản trước thiết kế lại trang trí màu bạc, đèn ban ngày hình chữ H đặc trưng. Xe sử dụng bộ vành 18 inch thiết kế mới. Đèn hậu với họa tiết hình chữ H kết nối bằng thanh LED. Hyundai bổ sung thêm màu xanh mờ Robust Emerald Matte mới, nâng tổng số tùy chọn màu ngoại thất lên 9.

Thiết kế nội thất Alcazar mới tương tự bản cũ. Hãng xe Hàn Quốc tập trung vào cải tiến tính năng an toàn và công nghệ kết nối. Alcazar 2025 trang bị gói ADAS cấp độ hai, cung cấp các tính năng an toàn và tiện lợi hơn so với bản cũ.

Hệ truyền động của Alcazar 2025 vẫn giữ như bản cũ. Gồm máy xăng 1.5 tăng áp công suất 160 mã lực và máy dầu 1.5 công suất 116 mã lực. Tùy chọn số sàn 6 cấp, tự động 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp.

Theo kế hoạch, Hyundai công bố giá Alcazar 2025 cùng thời điểm bán ra ngày 9/9. Phiên bản cũ giá 20.000-25.000 USD.

Alcazar cạnh tranh với các đối thủ Tata Safari, MG Hector Plus và Mahindra XUV500 tại Ấn Độ.

Minh Vũ (theo MotorBeam)