Hyun Bin, Son Ye Jin sắp cưới

Hàn QuốcHuyn Bin và Son Ye Jin - cặp sao phim "Hạ cánh nơi anh" - sắp cưới vào tháng 3.

Ngày 10/2, Hyun Bin, thông qua công ty quản lý, đăng thư viết tay trên Instagram: "... Một số bạn chắc đã đoán ra. Đúng. Tôi chuẩn bị bước vào chương mới của cuộc đời. Tôi đã hứa với cô ấy sẽ luôn khiến cô ấy mỉm cười và cùng nhau bước qua những ngày sắp tới".

* Hyun Bin, Son Ye Jin từ bạn bè đến tình nhân

Theo Newsis, công ty quản lý hai diễn viên cho biết Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ kết hôn vào tháng 3. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại Seoul với sự góp mặt của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Son Ye Jin báo tin trên trang cá nhân: "... Anh ấy thật ấm áp, khiến tôi cảm thấy an tâm khi ở bên... Chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên. Cảm ơn các bạn vì đã biến mối quan hệ của chúng tôi thành định mệnh. Mọi người à, hãy chúc phúc cho tương lai mà chúng tôi sẽ cùng nhau tạo dựng".

Kết phim Hạ cánh nơi anh Son Ye Jin và Hyun Bin trong "Hạ cánh nơi anh". Video: tvN

SBS gọi ngày vui của cặp sao là "đám cưới thế kỷ" vì cả hai tương xứng tài năng, danh tiếng và tài sản. Hàng trăm nghìn khán giả châu Á chia sẻ tin vui, chúc đôi diễn viên hạnh phúc, sớm sinh con. Nhiều đồng nghiệp chúc phúc đôi uyên ương, như: mỹ nhân Song Yoon Ah, Lee Min Jung - vợ tài tử Lee Byung Hun, nhiếp ảnh gia Lim Hyo Seon... Diễn viên Oh Yoon Ah nhắn nhủ: "Chúc mừng Ye Jin. Anh Bin à, hãy khiến Ye Jin của chúng ta hạnh phúc nhé". Người đẹp Lee Jung Hyun khen đàn em "đẹp đôi" và nói muốn khóc, phấn khích vì tin vui.

Ngày 10/2, chương trình You quiz on the block của đài tvN giới thiệu trailer tập phát sóng tuần sau. Khi MC hỏi Son Ye Jin: "Chị là 'tình đầu quốc dân', chúng tôi rất tò mò vậy ai là tình đầu của chị?". Người đẹp 40 tuổi cười, ngầm trả lời đó là Hyun Bin. Son Ye Jin gia nhập làng giải trí hơn 20 năm, Hyun Bin là người đầu tiên cô công khai yêu đương.

* Hyun Bin, Son Ye Jin: Những lần sánh đôi 'gây bão'

Cặp tình nhân lộ quan hệ yêu đương hồi tháng 1/2021. Son Ye Jin từng viết trên trang cá nhân biết ơn vì gặp được người đàn ông tốt, nữ diễn viên trân trọng tình yêu đến với mình. Một năm qua, hai người nhiều lần bị đồn sửa soạn kết hôn song đều phủ nhận.

Chuyện tình Son Ye Jin - Hyun Bin nhận quan tâm của nhiều khán giả châu Á. Ảnh: tvN

Son Ye Jin sinh năm 1982, có 22 năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu với Hương mùa hè, Cổ điển, Tuyết tháng tư, Và em sẽ đến... Hyun Bin bằng tuổi bạn gái, tên thật là Kim Tae Pyung, chạm ngõ màn ảnh năm 2003, nổi tiếng với Tôi là Kim Sam Soon, Thế giới họ đang sống (đóng cùng Song Hye Kyo), Khu vườn bí mật... Cả hai gặp gỡ trên phim trường Cuộc đàm phán sinh tử, "phim giả tình thật" sau đóng chung bộ phim đình đám Hạ cánh nơi anh.

Hơn 19 năm gia nhập làng giải trí, Hyun Bin chưa từng giảm sức hút. Anh thuộc top tài tử nhận cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Với mỗi tập phim truyền hình, anh nhận thù lao hơn 100 triệu won. Hiện anh hợp tác với các thương hiệu lớn trong lĩnh vực thể thao, thời trang, đồ uống, mỹ phẩm, gia dụng, điện tử...

Hà Thu (theo Naver)