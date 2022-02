Son Ye Jin: 'Người yêu hiện tại là tình đầu của tôi'

Hàn QuốcSon Ye Jin gây sốt khi nói người yêu hiện tại là mối tình đầu của cô - ngầm chỉ tài tử Hyun Bin.

Ngày 10/2, chương trình You quiz on the block của đài tvN giới thiệu trailer tập phát sóng tuần sau. Khi MC hỏi: "Chị là 'tình đầu quốc dân', chúng tôi rất tò mò vậy ai là tình đầu của chị?". Người đẹp 40 tuổi cười, ngầm trả lời đó là Hyun Bin. Son Ye Jin gia nhập làng giải trí hơn 20 năm, Hyun Bin là người đầu tiên cô công khai yêu đương.

Kết phim Hạ cánh nơi anh Son Ye Jin và Hyun Bin trong "Hạ cánh nơi anh". Video: tvN

Câu trả lời của Son Ye Jin gây sốt trên nhiều diễn đàn ở châu Á. Đông đảo khán giả khen cặp tình nhân lãng mạn, ngọt ngào, mong họ sớm kết hôn. Sau khi đoạn trailer được đăng tải, khán giả chia sẻ lại video Hyun Bin trả lời phỏng vấn sau khi công khai tình yêu với Ye Jin. Bấy giờ, anh được hỏi muốn quay lại giai đoạn nào trong quá khứ, anh đáp: "Tôi thích hiện tại".

Đôi tình nhân lộ quan hệ yêu đương hồi tháng 1/2021. Son Ye Jin từng viết trên trang cá nhân cô biết ơn vì gặp được người đàn ông tốt, cô trân trọng tình yêu đến với mình. Một năm qua, hai người nhiều lần bị đồn sửa soạn kết hôn song đều phủ nhận.

Chuyện tình Son Ye Jin - Hyun Bin nhận quan tâm của nhiều khán giả châu Á. Ảnh: tvN

Người đẹp sắp ra mắt phim Những quý cô tuổi 39 - xoay quanh cuộc sống và tình bạn của ba phụ nữ xấp xỉ 40. Son Ye Jin hóa thân Cha Mi Jo - điều hành phòng khám da liễu ở Gangnam, Seoul. Mi Jo tính cách ấm áp, xuất thân trong gia đình khá giả nên cuộc sống luôn "tràn ngập màu hồng". Cô và hai bạn thân trải qua những câu chuyện "dở khóc dở cười" trong tình yêu, công việc.

