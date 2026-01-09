Hyun Bin, Lee Jung Jae tiễn biệt tài tử Ahn Sung Ki

Hàn QuốcCác diễn viên Hyun Bin, Lee Jung Jae, Jung Woo Sung đưa nghệ sĩ Ahn Sung Ki về nơi an nghỉ, ngày 9/1.

Theo News1, sau nghi thức tiễn biệt, hỏa táng tại Seoul, tro cốt của diễn viên được đưa an táng tại nghĩa trang ở Gyeonggi. Diễn viên Jung Woo Sung mang di ảnh tiền bối, Lee Jung Jae bê huân chương lĩnh vực văn hóa mà chính phủ Hàn Quốc trao cho nghệ sĩ. Sáu diễn viên gồm Joo Ji Hoon, Yoo Ji Tae, Park Hae Il, Jo Woo Jin, Sol Kyung Kyu, Park Chul Min, khiêng quan tài lên xe.

Lee Jung Jae (trái) và Jung Woo Sung dẫn đầu đoàn tang lễ. Ảnh: Etoday

Khoảng 600 người đưa tiễn huyền thoại màn ảnh Hàn, trong đó có các diễn viên Huyn Bin, Oh Ji Ho, Jung Joon Ho, Park Sang Won, Ahn Jae Wook cùng các đạo diễn, học trò của ông Ahn Sung Ki. Trước đó, vợ chồng diễn viên Kim Tae Hee - Rain tới nhà tang lễ viếng tiền bối, chia buồn với gia đình.

Tài tử Jung Woo Sung nghẹn ngào khi nói lời tiễn biệt nghệ sĩ gạo cội: "Từ khi là diễn viên nhí cho tới cuối đời, tiền bối luôn luôn nỗ lực duy trì và bảo vệ tinh thần của điện ảnh Hàn".

Diễn viên Huyn Bin đưa tiễn tiền bối Ahn Sung Ki. Ảnh: MK

Ở lễ tang, con trai cả của nghệ sĩ đọc lá thư cha viết cho anh thời bé, trong đó có đoạn: "Ngày con chào đời, cha lần đầu được thấy gương mặt giống mình như đúc. Gương mặt đó còn nhỏ hơn nắm tay của cha, mọi thứ mới như ngày hôm qua. Bây giờ con đã lớn và chững chạc, nhìn con, cha không còn mong ước điều gì hơn nữa".

Trong thư, nghệ sĩ mong con khiêm tốn, chính trực, có tấm lòng bao dung và rộng mở. Ông dặn con: "Nếu con thất bại hay gặp chuyện đau buồn, hãy đối diện với sự bình thản. Trước mọi khó khăn, con đừng đánh mất chính mình, hãy dũng cảm đối diện".

Di ảnh nghệ sĩ Ahn Sung Ki. Ảnh: News1

Tài tử qua đời trong vòng tay gia đình tại khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Soonchunhyang, quận Yongsan, sáng 5/1. Trước đó, ông nhập viện trong tình trạng hôn mê, sau khi bị nghẹn thức ăn tại nhà riêng hôm 30/12/2025.

Những năm cuối đời, sức khỏe của diễn viên giảm sút. Năm 2022, ông tiết lộ mắc bệnh ung thư máu và ngừng mọi công việc để hóa trị. Có giai đoạn tình trạng sức khỏe cải thiện, ông xuất hiện tại các sự kiện với mái tóc giả. Người quản lý cho biết ông kiên trì điều trị với mong muốn trở lại màn ảnh, thực hiện tác phẩm mới.

Ông Ahn Sung Ki sinh năm 1952 tại Seoul, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hankuk, diễn xuất từ bé trong phim Twilight Train (1957) của đạo diễn Kim Ki Young. Theo Cục Lưu trữ Phim Hàn Quốc, trong hơn 60 năm sự nghiệp, ông góp mặt hơn 180 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, được khán giả châu Á nhớ đến qua các bộ phim Nấc thang lên thiên đường, Two Cops, Canh bạc nghiệt ngã, Radio Star và Hansan: Rising Dragon.

Ông từng đảm nhận vai chính trong In the Name of the Son (2021), phim kể về một cựu cảnh sát tìm kiếm sự cứu chuộc sau vụ thảm sát Gwangju năm 1980.

Ahn Sung Ki trong phim 'In the Name of the Son' Tài tử Ahn Sung Ki đóng chính phim "In the Name of the Son" (2021). Video: YouTube/Chungmuro Record

Tài tử được vinh danh tại nhiều lễ trao giải danh giá như Rồng Xanh, Baeksang và nhận Huân chương Văn hóa từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, được truyền thông gọi là "diễn viên quốc dân". Ngoài diễn xuất, Ahn Sung Ki đi đầu trong nhiều hoạt động của ngành điện ảnh Hàn, từng là giám đốc điều hành Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) và Chủ tịch Liên hoan phim ngắn quốc tế Asiana (2003-2021), góp phần phát hiện và nâng đỡ tài năng trẻ. Trước khi nhập viện, ông chủ trì các hoạt động của Quỹ Văn hóa Nghệ thuật Shin Young Kyun, nơi ông giữ chức chủ tịch hội đồng.

Trong cuốn sách 100 năm và 100 cảnh phim Hàn Quốc, nhà phê bình phim Heo Mun Yeong nhận xét ông Ahn Sung Ki có tính cách giản dị và đức hạnh, được những người xung quanh kính trọng. Trong một cuộc phỏng vấn, ông từng nói: "Sự quan tâm đến người khác và tấm lòng thiện lương là điều tôi thừa hưởng từ mẹ". Ông kết hôn với nhà điêu khắc Oh So Yeong năm 1985 và có hai con trai.

Như Anh