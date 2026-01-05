Huyền thoại điện ảnh Hàn Ahn Sung Ki qua đời

Hàn QuốcÔng Ahn Sung Ki, diễn viên gạo cội màn ảnh Hàn, qua đời ở tuổi 74 sau sáu ngày hôn mê.

Theo JoongAng, nghệ sĩ Ahn qua đời trong vòng tay gia đình tại khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Soonchunhyang, quận Yongsan, sáng 5/1. Trước đó, ông nhập viện trong tình trạng hôn mê, sau khi bị nghẹn thức ăn tại nhà riêng hôm 30/12/2025.

Đại diện công ty quản lý cho biết: "Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn diễn viên được an nghỉ và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình ông". Lễ tang sẽ được tổ chức theo nghi thức dành cho nghệ sĩ điện ảnh, do Quỹ Văn hóa Nghệ thuật Shin Young Kyun và Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc chủ trì. Ông sẽ được an táng tại nghĩa trang Byeolgeurida, tỉnh Gyeonggi.

Diễn viên Hàn Quốc Ahn Sung Ki lúc sinh thời. Ảnh: Nate

5 năm gần đây, sức khỏe của diễn viên giảm sút. Năm 2022, ông tiết lộ mắc bệnh ung thư máu và ngừng mọi công việc để hóa trị. Có thời điểm tình trạng sức khỏe cải thiện, ông xuất hiện tại các sự kiện với mái tóc giả. Người quản lý cho biết ông kiên trì điều trị với mong muốn trở lại màn ảnh, thực hiện tác phẩm mới. Giới truyền thông nói trước khi nhập viện, ông chủ trì cuộc họp của Quỹ Văn hóa Nghệ thuật Shin Young Kyun, nơi ông giữ chức chủ tịch hội đồng.

Ông Ahn Sung Ki sinh năm 1952 tại Seoul, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hankuk, diễn xuất từ năm tám tuổi trong phim Twilight Train (1957) của đạo diễn Kim Ki Young. Theo Cục Lưu trữ Phim Hàn Quốc, trong hơn 60 năm sự nghiệp, ông góp mặt hơn 180 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, được khán giả châu Á nhớ đến qua các bộ phim Nấc thang lên thiên đường, Two Cops, Canh bạc nghiệt ngã, Radio Star và Hansan: Rising Dragon.

Ahn Sung Ki trong phim 'In the Name of the Son' Tài tử Ahn Sung Ki đóng chính phim "In the Name of the Son" (2021). Video: YouTube/Chungmuro Record

Ông từng đảm nhận vai chính trong In the Name of the Son (2021). Phim kể về một cựu cảnh sát tìm kiếm sự cứu chuộc sau vụ thảm sát Gwangju năm 1980. Nghệ sĩ nhận nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải Rồng Xanh, Baeksang, đồng thời được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trao Huân chương Văn hóa. Ahn Sung Ki từng giữ chức Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc, được truyền thông gọi là "diễn viên quốc dân".

Ông kết hôn với nhà điêu khắc Oh So Yeong năm 1985 và có hai con trai.

Cát Tiên (theo JoongAng)