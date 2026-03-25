HVA hứa sẽ hoàn trả tài sản cho người dùng

HVA - nhà đầu tư chiến lược của ONUS - cam kết bảo toàn và sẽ hoàn trả tài sản cho người dùng khi điều kiện pháp lý cho phép.

Công ty cổ phần Đầu tư HVA (HVA Group) vừa công bố các biện pháp xử lý sau tình trạng gián đoạn trên ứng dụng của họ. "Trọng tâm là bảo toàn dữ liệu và quyền lợi tài sản của người dùng", công ty này nhấn mạnh.

Cụ thể, HVA cho biết toàn bộ dữ liệu số dư và thông tin liên quan của người dùng đang được sao lưu, kiểm tra nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Trong thời gian tới, khách hàng sẽ nhận được email từ HVA để xác nhận thông tin tài sản.

Sau khi hoàn tất quá trình xác minh, HVA sẽ triển khai phương án xử lý và hoàn trả tài sản cho người dùng. Tuy nhiên, thời gian chính xác cần theo quy định pháp luật. Họ cam kết quy trình sẽ được thực hiện minh bạch và có thông báo cụ thể đến từng khách hàng.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để xử lý sự việc một cách cẩn trọng, minh bạch và đúng quy định", ban lãnh đạo HVA nói.

Giao diện ứng dụng HVA trên điện thoại, phía sau là logo sàn tiền số ONUS. Ảnh: Tất Đạt

HVA Group là đối tác chiến lược của sàn tiền số ONUS. Từ tối 20/3, sàn này bị lỗi, không thể đăng nhập hay đăng ký tài khoản mới. Người dùng mất hoàn toàn quyền truy cập vào ứng dụng, không thể tiếp cận với tài sản số được lưu ký tại sàn này.

ONUS ra mắt từ tháng 3/2020, được sở hữu bởi các pháp nhân tại Singapore và Mỹ. Tuy nhiên, lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước. Nhà sáng lập là ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HVA Group. Sàn này công bố có hơn 7 triệu người dùng toàn cầu hồi cuối năm trước.

Cùng thời điểm, ứng dụng đầu tư của HVA cũng dừng tính năng nạp và rút tiền. Chia sẻ với VnExpress, ông Lê Hòa Nhã - CEO HVA Group - xác nhận doanh nghiệp này đang được mời hỗ trợ cung cấp thông tin về các sự vụ liên quan tới Onus Labs - đơn vị được sàn ONUS thuê để quản lý tất cả hoạt động hàng ngày liên quan đến nền tảng, bao gồm tài khoản người dùng và hệ thống giao dịch.

Ông nói với cương vị là doanh nghiệp đầu tư, HVA rót vốn vào hệ sinh thái ONUS. Ngoài ra, họ cung cấp hệ thống, hệ tầng và giải pháp công nghệ cho sàn này, không tham gia vận hành

Còn ở thông báo mới đây, HVA giải thích thêm phía nhà cung cấp dịch vụ đám mây (cloud) ngừng cung cấp dịch vụ, nên hệ thống đang bị ảnh hưởng và tạm thời không thể thực hiện các chức năng như giao dịch, nạp hay rút tiền. Trong thời gian tới, công ty nói "khả năng cao" ứng dụng sẽ không thể truy cập, bao gồm cả chức năng đăng nhập và tra cứu thông tin.

Cổ phiếu HVA nằm sàn liên tục trong 3 phiên 23-25/3. Thị giá giảm về 7.900 đồng một đơn vị, thủng mệnh giá và là mức thấp nhất trong hơn một năm qua. So với đỉnh giá 29.600 đồng được thiết lập hồi cuối tháng 8/2025 - thời điểm HVA rục rịch lập sàn giao dịch tài sản mã hóa thí điểm DNEX, cổ phiếu đã mất gần 73% giá trị.

Sau khi ONUS "sập", một số sàn có giao dịch VNDC - ratecoin chung hệ sinh thái ONUS - cũng bị ảnh hưởng. Ratecoin là token neo theo tỷ giá. Khác với stablecoin cố định 1:1 với tiền pháp định, ratecoin phản ánh tỷ giá thực giữa một đồng nội tệ và USD stablecoin (như USDT hoặc USDC).

Trong đó, ATX - sàn giao dịch do người Việt phát triển - thông báo dừng tính năng mua token bằng VNDC, dừng nạp tiền VNDC qua P2P (giữa người dùng với nhau) và dừng hỗ trợ giao dịch VNDC kể cả thị trường giao ngay và tương lai. Sàn này cho biết từng hợp tác với ONUS nhưng đã chấm dứt từ năm 2023.

Hôm nay, ATX cũng thông báo biện pháp hỗ trợ cho người dùng muốn rút tiền. Sàn cam kết đảm bảo thanh khoản để khách hàng có thể bán token này và rút tiền về tài khoản ngân hàng. Còn ở thị trường tương lai, nếu khách hàng muốn tiếp tục nắm giữ vị thế, ATX hỗ trợ chuyển đổi sang cặp giao dịch USDT tương ứng, ví dụ chuyển từ cặp Bitcoin/VNDC sang Bitcoin/USDT. Hạn cuối của hai chương trình hỗ trợ trên là ngày 31/3.

Tất Đạt