Huỳnh Tú Anh gợi cảm với mốt xuyên thấu

Nhà thiết kế Đỗ Long chọn cô làm nàng thơ thể hiện bộ sưu tập Emerge với thông điệp tôn vinh nét đẹp phụ nữ hiện đại. Tú Anh diện đầm dạ hội có chi tiết dây halter (vòng qua cổ), kết hợp cấu trúc kim loại làm nổi bật phần vai thanh mảnh.
Huỳnh Tú Anh 23 tuổi, quê TP HCM. Người đẹp cao 1,78 m, số đo 78-62-88 cm. Cô đăng quang The Face Vietnam 2023, từng đầu quân cho Women Management ở Paris, Pháp và Major Model Management tại Milan, Italy. Nhờ vậy, Tú Anh có cơ hội trình diễn tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Từ đầu năm đến nay, cô chăm chỉ casting ở Paris và Milan, trúng một số show Thu Đông 2025 và Xuân Hè 2026. Cô cũng từng được lên bìa Vogue Singapore.
Nhà thiết kế Đỗ Long chọn cô làm nàng thơ thể hiện bộ sưu tập Emerge với thông điệp tôn vinh nét đẹp phụ nữ hiện đại. Tú Anh diện đầm dạ hội có chi tiết dây halter (vòng qua cổ), kết hợp cấu trúc kim loại làm nổi bật phần vai thanh mảnh.
Huỳnh Tú Anh 23 tuổi, quê TP HCM. Người đẹp cao 1,78 m, số đo 78-62-88 cm. Cô đăng quang The Face Vietnam 2023, từng đầu quân cho Women Management ở Paris, Pháp và Major Model Management tại Milan, Italy. Nhờ vậy, Tú Anh có cơ hội trình diễn tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Từ đầu năm đến nay, cô chăm chỉ casting ở Paris và Milan, trúng một số show Thu Đông 2025 và Xuân Hè 2026. Cô cũng từng được lên bìa Vogue Singapore.
Hậu trường Tú Anh chụp ảnh thời trang.
Tú Anh trong thiết kế corset lưới xuyên thấu, ôm trọn cơ thể.
Tú Anh trong thiết kế corset lưới xuyên thấu, ôm trọn cơ thể.
Trang phục có điểm nhấn với lớp ren 3D thêu tay.
Trang phục có điểm nhấn với lớp ren 3D thêu tay.
Người mẫu thể hiện kiểu đầm phom lưới cổ V khoét sâu. Đường cổ mở theo chiều dọc khiến cơ thể người mặc trông dài hơn.
Người mẫu thể hiện kiểu đầm phom lưới cổ V khoét sâu. Đường cổ mở theo chiều dọc khiến cơ thể người mặc trông dài hơn.
Bề mặt trang phục được xử lý bằng kỹ thuật đính đá và tua rua.
Bề mặt trang phục được xử lý bằng kỹ thuật đính đá và tua rua.
Tú Anh kết hợp áo choàng lông tạo sự đối lập trang phục bên trong và ngoài.
Tú Anh kết hợp áo choàng lông tạo sự đối lập trang phục bên trong và ngoài.
Cô tạo dáng với đầm đính đá, phom dáng đuôi cá. Phần thân trước sử dụng chất liệu xuyên thấu, xử lý tinh giản để giữ lại cảm giác mềm mại.
Cô tạo dáng với đầm đính đá, phom dáng đuôi cá. Phần thân trước sử dụng chất liệu xuyên thấu, xử lý tinh giản để giữ lại cảm giác mềm mại.
Phần thân sau ứng dụng kỹ thuật đính đá khắp bề mặt, có khoảng hở ở lưng.
Phần thân sau ứng dụng kỹ thuật đính đá khắp bề mặt, có khoảng hở ở lưng.
Cô hiện là người mẫu trẻ nổi bật của làng mốt. Hồi tháng 11, cô là người mẫu Việt đầu tiên diễn show Chanel ở Singapore. Những năm qua cô là gương mặt quen thuộc của Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam.
Cô hiện là người mẫu trẻ nổi bật của làng mốt. Hồi tháng 11, cô là người mẫu Việt đầu tiên diễn show Chanel ở Singapore. Những năm qua cô là gương mặt quen thuộc của Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam.
Tân Cao
Ảnh: Hoàng Phúc