Huỳnh Tú Anh gợi cảm với mốt xuyên thấu

Nhà thiết kế Đỗ Long chọn cô làm nàng thơ thể hiện bộ sưu tập Emerge với thông điệp tôn vinh nét đẹp phụ nữ hiện đại. Tú Anh diện đầm dạ hội có chi tiết dây halter (vòng qua cổ), kết hợp cấu trúc kim loại làm nổi bật phần vai thanh mảnh.

Huỳnh Tú Anh 23 tuổi, quê TP HCM. Người đẹp cao 1,78 m, số đo 78-62-88 cm. Cô đăng quang The Face Vietnam 2023, từng đầu quân cho Women Management ở Paris, Pháp và Major Model Management tại Milan, Italy. Nhờ vậy, Tú Anh có cơ hội trình diễn tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Từ đầu năm đến nay, cô chăm chỉ casting ở Paris và Milan, trúng một số show Thu Đông 2025 và Xuân Hè 2026. Cô cũng từng được lên bìa Vogue Singapore.