Huỳnh Tú Anh thành người mẫu Việt đầu tiên diễn show Chanel

SingaporeHuỳnh Tú Anh là người mẫu Việt đầu tiên được lựa chọn catwalk trong show Cruise 2026 của nhà mốt Chanel đình đám thế giới.

Huỳnh Tú Anh catwalk show Chanel ở Singapore Huỳnh Tú Anh (xuất hiện đầu video) và các người mẫu trong show Cruise 2026 của Chanel. Video: Vogue

Hôm 4/11, Tú Anh là một trong những người mẫu thể hiện các thiết kế dành cho kỳ nghỉ 2026 của Chanel tại Raffles - khách sạn gần 140 tuổi. Cô catwalk trong bộ váy tweed màu vàng ánh kim dáng chữ A, phối dây chuyền ngọc trai mang logo hai chữ C lồng vào nhau, xách túi tote.

Quán quân The Face Vietnam 2023 cho biết cô trúng casting qua gửi hồ sơ online. Trước đó, cô từng casting trực tiếp cho Chanel ở Paris nhưng không thành công. "Nhận được email thông báo trúng tuyển lúc nửa đêm, tôi vui quá nên gọi ngay cho siêu mẫu Anh Thư để khoe niềm vui này với chị", Tú Anh nói. Anh Thư từng là huấn luyện, dẫn dắt Tú Anh đoạt quán quân The Face.

Tại hậu trường, Tú Anh gặp gỡ hai khách mời gồm diễn viên Tilda Swinton (trái) và siêu mẫu Lưu Văn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước show, cô rèn thể lực và ăn kiêng khắt khe hơn. Một tuần trước ngày trình diễn, cô chỉ ăn trứng, rau, ức gà và một chút yến mạch, cắt bỏ đường, sữa và đồ ăn dầu mỡ. Hai ngày trước show, cô giảm lượng nước nạp vào cơ thể khoảng 50%-70%. Từ tập gym 3-4 buổi một tuần, Tú Anh tăng lên bảy buổi để vóc dáng săn chắc.

Chanel là một trong số nhà mốt có tiêu chí tuyển chọn khó nhất thế giới. Ngoài yếu tố chiều cao (lý tưởng trong khoảng 175-180 cm), hãng đòi hỏi khả năng catwalk tốt, khuôn mặt cổ điển mà vẫn hiện đại, phù hợp với thương hiệu cao cấp. Ngoài ra, Chanel cũng ưu tiên lựa chọn những người mẫu có số đo ba vòng nhỏ nhắn. Theo Vogue, bất kỳ người mẫu nào trên thế giới đều khao khát được một lần trình diễn cho thương hiệu này.

Việc catwalk trong show diễn lớn của nhà mốt Pháp đánh dấu nấc thang mới trên con đường sự nghiệp của Tú Anh. Chân dài cho biết cô đang trong những ngày hạnh phúc.

Cô là người mẫu Việt đầu tiên trúng casting show diễn của Chanel. Trước đó, Thùy Trang từng hai lần làm mẫu cho hãng năm 2017, nhưng đều là sự kiện thân mật dành cho một số khách VIP.

Người mẫu Huỳnh Tú Anh dự định chinh phục New York Fashion từ đầu năm sau. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Huỳnh Tú Anh 23 tuổi, quê TP HCM. Người đẹp cao 1,78 m, số đo 78-62-88 cm. Cô đăng quang The Face Vietnam 2023, đầu quân cho Women Management ở Paris, Pháp và Major Model Management tại Milan, Italy tháng 9/2024. Nhờ vậy, Tú Anh có cơ hội trình diễn tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Từ đầu năm đến nay, cô chăm chỉ casting ở Paris và Milan, trúng một số show Thu Đông 2025 và Xuân Hè 2026. Cô cũng từng được lên bìa Vogue Singapore.

Theo WWD, show Cruise 2026 diễn ra đúng dịp Singapore chuẩn bị lập kỷ lục mới về lượng khách du lịch quốc tế trong năm nay. Chanel từng làm show tại đây một lần năm 2013, ở khu Loewen Cluster - đồn điền cũ trồng hạt nhục đậu khấu. Trước khi giới thiệu ở Singapore, nhà mốt từng ra mắt bộ sưu tập Cruise 2026 lần đầu tại Villa d'Este, bên bờ hồ Como, Italy, tháng 4.

Ông Bruno Pavlovsky, chủ tịch mảng thời trang Chanel, nói với WWD do thị trường Trung Quốc đang chững lại, hãng muốn hướng sang các khu vực tiềm năng khác. Singapore đang được xem là một thị trường trọng điểm của các thương hiệu xa xỉ, dẫn đầu đà tăng trưởng du lịch toàn cầu, phá vỡ kỷ lục và vượt mặt các đối thủ trong khu vực.

