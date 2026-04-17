Huỳnh Hiểu Minh: 'Tôi quyết tâm đỗ tiến sĩ'

Tài tử Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh ôn để thi lại với mong ước trở thành người đầu tiên trong dòng họ có học vị tiến sĩ.

Theo Yangzi Evening News, diễn viên 49 tuổi vượt qua vòng sơ tuyển ngành Quản lý nghệ thuật của Học viện Hý kịch Thượng Hải, với số điểm 90,67 (năm ngoái anh đạt 89 điểm). Hiểu Minh cần trải qua vòng thi thứ hai, gồm thi viết và phỏng vấn để có cơ hội trúng tuyển chương trình học tiến sĩ của Học viện Hý kịch, kết quả dự kiến được công bố vào tháng 6.

Thi đỗ Học viện là mục tiêu trọng tâm của Huỳnh Hiểu Minh năm nay, anh chưa có kế hoạch đóng phim mới, dồn tâm huyết cho thi cử. Năm ngoái, Hiểu Minh không trúng tuyển, anh cho biết quyết tâm thi lại để đạt được nguyện vọng. Tài tử nói: "Dòng họ tôi chưa có tiến sĩ nào, tôi muốn thành người đầu tiên có học vị".

Diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Weibo

Chủ đề "Huỳnh Hiểu Minh thi tiến sĩ" thu hút chú ý của khán giả, vào danh sách chủ đề được quan tâm nhất Weibo ngày 17/4. Nhiều người cho biết khâm phục sự kiên trì, ý chí đi lên của tài tử. Các fan viết: "Mong sớm có thể gọi anh là Tiến sĩ Huỳnh", "Huỳnh giáo chủ gần 50 tuổi vẫn rất nỗ lực", "Trúng tuyển là một chuyện, hoàn thành chương trình tiến sĩ là chặng đường vất vả, chúc anh toại nguyện".

Hiểu Minh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cùng lớp Triệu Vy, Trần Khôn. Khi là sinh viên năm hai, anh được mời đóng quảng cáo, thù lao 1.500 tệ - khoản tiền đầu tiên Huỳnh Hiểu Minh kiếm được.

Anh đóng tác phẩm đầu tay năm 1998, thành danh qua loạt phim như Đại Hán thiên tử, Thần điêu đại hiệp 2006, Tân Bến Thượng Hải, Phong thanh, Triệu thị cô nhi.

Huỳnh Hiểu Minh Than điêu đại hiệp Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi trong "Thần điêu đại hiệp". Video: Bilibili

Theo Caijing, không chỉ thành công trong vai trò diễn viên, Hiểu Minh là doanh nhân thành đạt. Anh từng theo học EMBA (cao học Quản trị kinh doanh) tại Đại học Bắc Kinh. Năm 2012, Hiểu Minh là sao Trung Quốc kiếm tiền giỏi nhất, với thu nhập khoảng 392 triệu nhân dân tệ (hơn 54 triệu USD). Anh đầu tư các lĩnh vực giải trí, trò chơi điện tử, nhà hàng.

Huỳnh Hiểu Minh trải qua hôn nhân với diễn viên Angelababy, có con trai năm nay lên 9 tuổi, vợ chồng ly hôn năm 2022. Năm 2024, tài tử công khai hẹn hò người mẫu Diệp Kha, vướng phản đối dữ dội từ khán giả do nhiều người cho rằng Diệp Kha "giả tạo, ứng xử kém, không xứng với Huỳnh Hiểu Minh".

Tại một buổi quảng bá phim, tài tử nói buồn vì chuyện tình gây ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội, cho biết sẽ "giải quyết ổn thỏa chuyện cá nhân". Từ đó, cả Hiểu Minh và Diệp Kha đều im lặng về mối quan hệ. Tới tháng 8/2025, Diệp Kha tiết lộ chia tay tài tử.

