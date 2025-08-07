Huỳnh Hiểu Minh chia tay bạn gái

Tài tử Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh và hot girl Diệp Kha chia tay sau gần một năm công khai yêu nhau.

Theo Hongxing News, khi livestream ngày 7/8, Diệp Kha, 33 tuổi, nói đã chấm dứt quan hệ tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh vì lý do "rất thực tế". Dù vậy, cô cảm ơn Huỳnh Hiểu Minh dạy cô cách đối nhân xử thế, bản lĩnh trong kinh doanh. Cô sẽ nhớ về mối quan hệ với những kỷ niệm tốt đẹp.

Cổng thông tin Baidu cũng thay đổi thông tin Diệp Kha từ "bạn gái" thành "bạn gái cũ" của Huỳnh Hiểu Minh.

Ở buổi livestream, Diệp Kha cho biết mới sinh con nhưng không tiết lộ về cha của em bé. Tháng 11/2024, paparazzi ghi video Hiểu Minh đưa Diệp Kha đi khám thai tại Thượng Hải. Cô cũng từng được trông thấy xuất hiện ở khu nhà của tài tử với bụng bầu lớn.

Huỳnh Hiểu Minh công khai yêu Diệp Kha tháng 9/2024, mối quan hệ bị phần lớn fan phản đối. Nhiều người không thích vì cho rằng cô "giả tạo, gây khó chịu" khi livestream. Hàng loạt câu nói trước đây của người mẫu bị khui lại, trở thành chủ đề chế giễu. Chẳng hạn, Diệp Kha từng nói: "Tôi không chỉnh sửa cơ thể nhiều, chỉnh nhẹ, khoảng 40%". Câu này hiện hot trong giới trẻ Trung Quốc, được nhiều người biến tấu để trêu đùa trong đời thường.

Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Sina

Tại buổi quảng bá phim Người đội tóc giả cuối năm ngoái, Hiểu Minh nói anh buồn vì chuyện tình gây ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội và sẽ "giải quyết ổn thỏa chuyện cá nhân". Từ đó, cả Hiểu Minh và Diệp Kha đều im lặng về mối quan hệ. Tháng 11/2024, Diệp Kha thông báo rút khỏi mạng xã hội để được "quay lại cuộc sống yên tĩnh, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực cho người thân".

Từ đầu tháng 7, Diệp Kha trở lại mạng xã hội, thu hút lượng người xem lớn khi livestream bán hàng. Cô giải thích tái xuất để kiếm tiền: "Tôi nghĩ con người cần làm việc, phải ra ngoài tiếp xúc công việc, không ai được phép thấy xấu hổ khi kiếm tiền. Chỉ cần được làm, chỉ cần không phải ngửa tay xin tiền ai, bạn làm gì cũng đúng".

Cô từng làm nghề dẫn chương trình, sau đó kinh doanh lĩnh vực thời trang. Diệp Kha qua một đời chồng và có hai con riêng. Huỳnh Hiểu Minh cũng có con trai riêng với diễn viên Angelababy, tài tử ly hôn năm 2022. Anh thuộc nhóm sao hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với Thần điêu đại hiệp 2006, Tân Bến Thượng Hải, Bên tóc mai không phải hải đường hồng.

Như Anh (theo Hongxing News)