Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy gặp nhau vì con

Tài tử Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh và vợ cũ - Angelababy - hẹn gặp ở công viên, cùng đưa con trai đi chơi.

Theo Sohu ngày 26/1, hai diễn viên và con trai chín tuổi - Tiểu Bọt Biển - được trông thấy tại công viên ở Thượng Hải, dịp sinh nhật con. Nguồn tin cho biết cả hai ít nói chuyện với nhau nhưng cư xử lịch sự. Khi ra về, Angelababy nhắc con trai chào bố.

Từ khi ly hôn năm 2022, Angelababy chăm sóc Tiểu Bọt Biển, nhờ cha mẹ trông cháu khi cô công tác. Thi thoảng, Huỳnh Hiểu Minh đón con về chơi với ông bà nội. Cả hai giữ nguyên tắc kín tiếng đời tư, không nói xấu nhau, để con trai lớn lên trong môi trường lành mạnh.

Huỳnh Hiểu Minh và con trai. Ảnh: Sohu

Nguồn tin tiết lộ Huỳnh Hiểu Minh thường gọi điện cho Tiểu Bọt Biển, cố gắng làm bạn với con trai. Khi gặp vấn đề liên quan cậu bé, Hiểu Minh hỏi ý kiến con thay vì tự quyết định.

Tài tử và Angelababy kết hôn năm 2015, tổ chức hôn lễ xa hoa với kinh phí khoảng 200 triệu nhân dân tệ (31,5 triệu USD), bao gồm tiền Hiểu Minh mua biệt thự ở Thượng Hải tặng vợ, chi phí tiệc cưới, nhẫn kim cương, trang phục cưới của các thương hiệu xa xỉ quốc tế, giày đính 7.000 viên pha lê.

Angelababy bên cha mẹ và con trai. Ảnh: Weibo/Angelababy

Từ năm 2019, cả hai cũng không còn xuất hiện công khai, không tương tác trên mạng xã hội như trước, họ công bố ly hôn năm 2022. Giai đoạn giải quyết thủ tục, hai diễn viên thống nhất không giành quyền nuôi con, không chỉ trích, nói xấu người kia. Hiểu Minh và Angelababy cố gắng bàn bạc, xử lý mâu thuẫn một cách ôn hòa nhằm không gây thêm tổn thương cho Tiểu Bọt Biển.

Trên Mango TV, Angelababy từng nói ám ảnh vì hôn nhân đổ vỡ: "Khi bạn quen sống một mình, bạn sẽ sợ sự khởi đầu tình cảm với người khác, lúc đó lại trở thành chuyện của hai người. Như vậy, tôi sẽ e ngại liệu mình có lặp lại vòng quay trước đây, ban đầu vui vẻ, sau đó cãi vã, cuối cùng chia tay".

Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy khi còn là vợ chồng. Ảnh: Sina

Còn Huỳnh Hiểu Minh công khai bạn gái - Diệp Kha - năm 2024, một số nguồn tin tiết lộ Diệp Kha sinh con với tài tử. Tháng 8/2025, Diệp Kha nói đã chia tay Huỳnh Hiểu Minh trong khi diễn viên giữ im lặng về mối quan hệ.

Tài tử và Angelababy đều thuộc nhóm sao hàng đầu Trung Quốc, Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng qua Thần điêu đại hiệp, Tân Bến Thượng Hải, Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Angelababy không nổi bật mảng diễn xuất nhưng gây chú ý qua các show thực tế, lĩnh vực thời trang.

Như Anh (theo Sohu)