Huyền thoại Real: 'Mbappe đang là phiên bản cả thế giới chờ đợi'

Tây Ban NhaTượng đài Hugo Sanchez của Real Madrid cho rằng Kylian Mbappe là mẫu tiền đạo đại diện cho bóng đá hiện đại, vừa hoạt động rộng, vừa đáp ứng hiệu suất ghi bàn.

Với 13 bàn ở La Liga và 9 bàn ở Champions League, Mbappe đang là chân sút số một ở hai đấu trường này. Tổng số bàn thắng của anh (22) thậm chí nhiều hơn số trận ra sân (18). Thống kê từ chương trình phát thanh Tây Ban Nha El Larguero cho thấy 90% số bàn thắng tiền đạo Pháp ghi được mùa này đến từ các tình huống chuyển trạng thái nhanh và chạy chỗ vào khoảng trống.

"Mbappe đang đạt phong độ khủng khiếp, cậu ấy không còn rụt rè như lúc mới đến Real", cựu chân sút Hugo Sanchez của Real đánh giá về hậu bối 26 tuổi khi làm khách mời trên El Larguero. "Cậu ấy đã có sẵn tố chất thủ lĩnh. Và với hiệu suất ghi bàn hiện tại, đây đích thị là phiên bản Mbappe mà cả thế giới chờ đợi được thấy ở Real".

Mbappe bật cao đánh đầu ghi bàn trong trận Real thắng Olympiacos ở lượt năm vòng bảng Champions League, trên sân Georgios Karaiskakis, Piraeus, Hy Lạp ngày 26/11/2025. Ảnh: Reuters

Sanchez từng gắn bó với Real từ 1985 đến 1992, ghi 240 bàn sau 164 trận. Cựu tiền đạo Mexico được xem là một trong những huyền thoại nước ngoài để lại dấu ấn sâu đậm nhất của sân Santiago Bernabeu, với nhiều lần buộc các CĐV phải đứng dậy vỗ tay.

Real đang trải qua chuỗi trận không thuyết phục ở mọi đấu trường, với hai hòa, một thua và một thắng, trong đó thắng lợi gần nhất trước Olympiacos ở Champions League cũng chứng kiến tập thể của Xabi Alonso để đối thủ ghi tới ba bàn. Tuy nhiên, Mbappe vẫn đang là điểm sáng. Ba trên bốn bàn thủ quân tuyển Pháp có được trước đại diện Hy Lạp đều từ những tình huống phản công của Real.

"Khi có khoảng trống, cậu ấy là không thể ngăn cản", các bình luận viên của El Larguero nhận xét. "Khứu giác săn bàn như thế đã lâu rồi không xuất hiện ở Real kể từ thời Cristiano Ronaldo, đồng thời tiếp nối truyền thống của những tiền đạo cắm vĩ đại trong lịch sử CLB áo trắng".

Song, huyền thoại Sanchez không cho rằng Mbappe là một trung phong cắm điển hình như nhận xét trên. "Trong bóng đá hiện đại, vai trò trung phong cắm truyền thống đã mất dần vị thế", cựu danh thủ 67 tuổi phân tích. "Các đội bóng thời nay thường ưu tiên một tiền đạo đa năng hơn là một cầu thủ ‘mắc võng’ cố định trong vùng cấm".

Ông còn nói thêm rằng Robert Lewandowski của Barca mới là kiểu đại diện của kiểu số 9 cổ điển vẫn còn thi đấu ở châu Âu. "Hiện tại là mốt khi các đội không sử dụng những trung phong cắm kiểu cũ", Sanchez tiếp tục. "Ngày càng nhiều tiền đạo dạt ra cánh. Mbappe thuộc mẫu tiền đạo hiện đại mà chúng ta thấy ngày càng nhiều, bởi những số 9 thực thụ ngày càng hiếm, có lẽ Lewandowski là một ngoại lệ".

Hugo Sanchez là cây săn bàn chính của Real, trước khi Raul Gonzalez xuất hiện. Ảnh: EFE.

Sanchez tuy vậy đánh giá rất cao những tiền đạo có xu hướng hoạt động rộng và tham gia tích cực vào lối chơi chung, nhất là không ngại gây áp lực tuyến đầu. "Trong bóng đá hiện đại, bạn buộc phải tham gia phòng ngự và gây khó chịu theo cách của mình", cựu tiền đạo từng 5 lần giành giải Vua phá lưới La Liga và một lần chia sẻ Chiếc giày vàng châu Âu, đánh giá. "Tôi ngày trước cũng luôn gây áp lực liên tục lên thủ môn đối phương để họ căng thẳng. Tôi ép họ phải phát bóng bằng chân không thuận và điều đó làm họ rất khó chịu. Nguyên tắc của tôi luôn là nếu bị đạp một lần, tôi đáp trả gấp đôi và mạnh hơn".

Khi được hỏi so sánh giữa bản thân mình với Mbappe, ai hay hơn, Sanchez từ chối đưa ra câu trả lời. "Những cầu thủ lớn và những cây săn bàn sẽ luôn tỏa sáng ở mọi thời đại khác nhau. Tôi từng ghi bốn bàn trước Tirol năm 1990, dù người ta cố tình quên đi. Họ chỉ nhắc đến Di Stefano hay Ronaldo, còn tôi thì bị chôn vùi", cựu tiền đạo Mexico nói sau khi chứng kiến cú poker của Mbappe trước Olympiacos.

Hà Phương tổng hợp