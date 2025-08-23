Huyền thoại Pháp muốn Lamine Yamal đoạt Quả Bóng Vàng 2025

PhápCựu tiền đạo lừng danh Jean-Pierre Papin lựa chọn Lamine Yamal cho Quả Bóng Vàng năm nay, bất chấp phong độ ấn tượng của đồng hương Ousmane Dembele.

Ngày 23/9, chủ nhân giải thưởng Quả Bóng Vàng 2025 sẽ được xác định trong đêm gala tổ chức ở Nhà hát Chatelet, Paris. Danh sách 30 cầu thủ được đề cử cho giải thưởng cũng đã được đơn vị chủ quản là tạp chí Pháp France Football công bố hôm 7/8, với Lamine Yamal và Ousmane Dembele là hai ứng viên hàng đầu.

Lamine Yamal (trái) và Dembele chạm trán nhau ở Champions League mùa 2024-2025. Ảnh: AFP

Ở Pháp, phần lớn cho rằng ngôi sao của PSG sẽ chiến thắng. Dembele đã có một mùa giải thi đấu xuất sắc, với 35 bàn và 16 kiến tạo sau 53 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp PSG giành cú ăn ba và lọt vào chung kết FIFA Club World Cup 2025.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến đi ngược lại số đông ở đất nước hình lục lăng. Một trong số đó là Jean-Pierre Papin, huyền thoại từng giành được giải thưởng cá nhân danh giá này năm 1991 lúc còn khoác áo Marseille.

Trong một cuộc phỏng vấn với Erem News, Papin khẳng định: "Lamine Yamal xứng đáng giành Quả Bóng Vàng năm nay nhờ những màn trình diễn ấn tượng cùng Barca và tuyển Tây Ban Nha".

Ông hoàn toàn không nhắc đến các cầu thủ của PSG, những người cũng nằm trong danh sách ứng viên.

Khi được hỏi tại sao không chọn bất kỳ cầu thủ Pháp hay cầu thủ PSG nào như Dembele, Achraf Hakimi hoặc Vitinha, Papin trả lời dứt khoát: "Không, đối với tôi, Yamal là xuất sắc và đã có một mùa giải phi thường".

Papin nhận Quả Bóng Vàng năm 1991 trong màu áo Marseille, trở thành cầu thủ người Pháp duy nhất giành danh hiệu này khi chơi cho một CLB quê nhà.

So sánh với Dembele, thành tích Lamine Yamal đạt được mùa trước không hề kém cạnh và ủng hộ quan điểm của Papin. Trong 55 trận cho Barca, tiền đạo cánh người Tây Ban Nha đã ghi 18 bàn và kiến tạo 21 lần, góp phần vào mùa giải ấn tượng của đội bóng Catalonia, khi họ tiến gần đến việc giành cú ăn ba gồm vô địch La Liga, Cup Nhà Vua và vào đến bán kết Champions League.

Ở Quả Bóng Vàng năm ngoái, Dembele không có tên trong top 30, trong khi Lamine Yamal không những lọt đề cử mà còn xếp thứ tám chung cuộc với 383 điểm từ các lá phiếu. Tại đêm gala 2024, Yamal còn được vinh danh cho giải thưởng Kopa Trophy, tức cầu thủ U21 xuất sắc thế giới.

Papin là cựu tiền đạo người Pháp, nổi tiếng trong thập niên 1980 và đầu 1990 với khả năng dứt điểm đa dạng và những cú volley uy lực. Ông từng khoác áo các CLB lớn như Marseille, AC Milan và Bayern, đồng thời giành Quả Bóng Vàng năm 1991 – trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên đoạt danh hiệu này sau Platini. Trong màu áo Marseille, Papin ghi hơn 180 bàn, góp công lớn giúp đội thống trị Ligue 1. Papin còn đá 54 trận cho tuyển Pháp, để lại dấu ấn như một trong những "sát thủ vòng cấm" hay nhất lịch sử bóng đá.

Hà Phương (theo Marca)