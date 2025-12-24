Huyền thoại Pháp lo Alcaraz sớm giải nghệ

Cựu vô địch Wimbledon Marion Bartoli lo ngại Carlos Alcaraz có thể sớm giã từ sự nghiệp thi đấu sau khi chia tay HLV Juan Carlos Ferrero.

"Tôi khá quan ngại ở một khía cạnh nào đó. Alcaraz sở hữu nhiều tài năng thiên bẩm, nên không dễ tìm HLV mới để bắt đầu", Bartoli trả lời phỏng vấn RMC Sport hôm 23/12. "Cậu ấy cần kế hoạch và người định hướng rõ ràng. Nếu không, cậu ấy có thể bỏ tennis ở tuổi 25-26, như Bjorn Borg. Carlos là một thiên tài, chúng ta không muốn điều đó xảy ra".

Alcaraz giành 24 danh hiệu từ đầu sự nghiệp, đều dưới sự dẫn dắt của HLV Ferrero. Ảnh: Reuters

Huyền thoại Borg gây sốc năm 1982 với thông báo giải nghệ lúc 26 tuổi khi vẫn đang đỉnh cao phong độ. Cựu tay vợt Thụy Điển từng giành 66 danh hiệu, trong đó có 11 lần vô địch Grand Slam. Trong sự nghiệp, Borg có 109 tuần giữ vị trí số một thế giới và vẫn được tôn vinh là một trong những tay vợt xuất sắc mọi thời.

Dù vậy, Borg bất ngờ "treo vợt" sớm vì áp lực lớn do nổi tiếng từ sớm, sự khắc nghiệt của quần vợt chuyên nghiệp và mong muốn sống cuộc đời bình thường. Đây là những yếu tố Bartoli nhận định Alcaraz có thể gặp phải khi chia tay Ferrero sau 7 năm gắn bó, đồng thời tin rằng không dễ cho tay vợt Tây Ban Nha tìm người thay thế.

"Những gì diễn ra trong 6 tháng tới là quá trình thử nghiệm và cả mắc sai lầm", Bartoli dự đoán. "Sẽ có rất nhiều cái tên được đưa ra, rằng ai phù hợp hay không. Dĩ nhiên, được dẫn dắt một tay vợt xuất chúng như Alcaraz là cơ hội lớn với bất kỳ ai".

Dưới thời Ferrero, Alcaraz trưởng thành vượt bậc và trở thành một trong hai tay vợt hay nhất hiện nay, bên cạnh Jannik Sinner. Ở cấp độ Grand Slam, Alcaraz đã giành sáu danh hiệu và chỉ thiếu Australia Mở rộng để sưu tập trọn bộ major. Tay vợt 22 tuổi cũng đang đứng trên đỉnh bảng thứ bậc ATP. Với những thành công đạt được cùng Ferrero, Bartoli cho rằng quãng thời gian tới sẽ đầy rẫy khó khăn cho Alcaraz.

"Nếu HLV mới không đáp ứng yêu cầu vì bất cứ lý do gì, cộng thêm việc Sinner khởi đầu tốt như vô địch Australia Mở rộng chẳng hạn, mọi thứ sẽ càng thách thức cho Alcaraz", Bartoli nói thêm. "Sinner là ứng viên nặng ký nhất tại Australia, và cậu ấy cũng chỉ cách danh hiệu Roland Garros năm nay một điểm số thôi. Nếu mọi việc không thuận lợi, tôi tin Alcaraz sẽ gọi Ferrero trở lại".

Bartoli, 41 tuổi, là cựu tay vợt Pháp, được nhớ đến với những cú thuận và cú trái bằng đều bằng cả hai tay. Cô giành tám danh hiệu với đỉnh cao là chức vô địch Wimbledon 2013. Vị trí cao nhất Bartoli từng nắm giữ là số bảy thế giới.

Vy Anh