Huyền thoại Morocco: 'Ronaldo nên biết ơn Arab Saudi'

Cựu tiền vệ Morocco, Mustapha Hadji cho rằng Cristiano Ronaldo cần trân trọng những gì Arab Saudi đã đem lại cho anh, thay vì làm loạn tại Al Nassr.

Trên kênh Al Arabiya, Hadji nói Ronaldo là một huyền thoại, nhưng nên biết ơn Arab Saudi vì đã trao cho anh cơ hội rất lớn để khép lại sự nghiệp với tiền bạc và sự tôn trọng.

"Ronaldo nên kết thúc sự nghiệp tại Arab Saudi và gìn giữ hình ảnh đẹp mà anh đã xây dựng tại Saudi Pro League", cựu tiền vệ 54 tuổi nói thêm. "Người hâm mộ đã dành cho Ronaldo rất nhiều tình cảm kể từ khi anh gia nhập Al Nassr. Trách nhiệm của cậu là đáp lại tình yêu đó bằng cách cống hiến cật lực cho đội bóng".

Ronaldo mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 5-1, trong trận gặp Al Riyadh ở vòng 3 Saudi Pro League trên sân King Saud University, thành phố Riyadh, Arab Saudi tối 20/9/2025. Ảnh: Reuters

Hadji chơi 63 trận cho đội tuyển Morocco thời 1993-2002, là cầu thủ hay nhất châu Phi năm 1998. Ông từng cùng Aston Villa vô địch UEFA Intertoto Cup 2001, và chơi cho nhiều CLB tầm trung khác ở châu Âu.

Hadji cũng nói rằng ông hiểu rõ tính cách của Ronaldo, mô tả tiền đạo 41 tuổi là người giàu cảm xúc, không giả dối và luôn hành động từ đáy lòng. Nhưng theo ông, thủ quân Al Nassr vẫn cần biết tôn trọng đội bóng.

"Ronaldo đang làm loạn tại Al Nassr, nhưng đó không phải dấu hiệu cho thấy cậu quay lưng với CLB", Hadji giải thích. "Ngược lại, Ronaldo luôn chiến đấu và khi trở lại, cậu sẽ dốc toàn bộ những gì có thể cho Al Nassr. CR7 là cầu thủ chuyên nghiệp, hình mẫu cho giới trẻ và luôn tôn trọng người hâm mộ".

Siêu sao Bồ Đào Nha đã đình công hai trận liên tiếp tại Saudi Pro League, gồm chiến thắng 1-0 trước Al Riyadh và 2-0 trước Al Ittihad. Nguyên nhân được cho là sự bất mãn của Ronaldo với chính sách chuyển nhượng của các đội do Quỹ đầu tư công Arab Saudi (PIF) sở hữu, trong đó có Al Nassr và Al Hilal.

Al Nassr không mua những cầu thủ giỏi để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, còn Al Hilal lại hoạt động mạnh mẽ. Việc Karim Benzema chuyển từ Al Ittihad sang Al Hilal là giọt nước tràn ly khiến Ronaldo tức giận.

Ông Saud Al-Sarami, cựu phát ngôn viên của Al Nassr, cho rằng Ronaldo đứng sau việc các chi tiết của cuộc khủng hoảng bị rò rỉ ra truyền thông quốc tế. Al-Sarami đánh giá siêu sao 41 tuổi không hài lòng với tình hình hiện tại, điều được phản ánh qua những tiết lộ của nhà báo Piers Morgan trên mạng xã hội.

Al-Sarami cũng cho biết khả năng đại diện PIF và Ronaldo sẽ gặp nhau để giải quyết vấn đề. Theo ông, giải pháp có thể được tìm ra trong vòng vài ngày và Ronaldo sẽ sớm trở lại thi đấu. Quan điểm tương tự cũng được nhà báo Abdul Rahman Al-Jammaz đưa ra, khi ông khẳng định tình hình sẽ dịu xuống trong hai ngày tới.

Morgan có quan hệ thân thiết với Ronaldo, xác nhận đã nói chuyện với thủ quân Bồ Đào Nha về khủng hoảng hiện tại. Ông viết trên mạng xã hội X rằng bản thân hiểu lý do khiến Ronaldo cảm thấy như vậy. Morgan cũng ủng hộ đội trưởng Al Nassr, song từ chối tiết lộ chi tiết nội dung trao đổi.

Theo CBS, hợp đồng của Ronaldo với Al Nassr có điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu USD, mở ra khả năng anh có thể rời CLB nếu các bên không tìm được tiếng nói chung.

