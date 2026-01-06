Huyền thoại bơi Mỹ bán ba HC vàng Olympic

Huyền thoại bơi lội Mỹ Ryan Lochte vừa bán ba HC vàng Olympic với tổng giá gần 400.000 USD, khi vừa ly hôn sau 7 năm chung sống.

Theo Darren Rovell của CLLCT, Lochte đã bán ba trong số 6 HC vàng Olympic tại một cuộc đấu giá, thu về tổng cộng 385.520 USD. Trước đó, năm 2022, cựu kình ngư Mỹ từng bán 6 HC bạc và đồng với giá 166.000 USD.

Ryan Lochte (giữa) cùng Michael Phelps (trái) giành HC vàng tiếp sức 4x200 m tự do tại Olympic Rio 2016.

Ba HC vàng được bán lần này đều là tấm HC vàng tiếp sức 4x200 m tự do tại Olympic Bắc Kinh 2008 (183.000 USD), nơi Lochte thi đấu cùng Michael Phelps, Olympic Athens 2004 (80.000 USD) và Olympic Rio 2016 (122.000 USD).

Trong một video đăng tải bởi nhà đấu giá Goldin, Lochte xác nhận ba trong số 6 HC vàng của anh sẽ được đưa ra thị trường sưu tầm. Trong suốt sự nghiệp, Lochte giành tổng cộng 12 huy chương Olympic, trong đó có 6 vàng, 6 bạc hoặc đồng, với 7 huy chương ở các nội dung cá nhân.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Lochte đang trải qua giai đoạn nhiều biến động cá nhân. Vợ anh, Kayla Reid - cựu người mẫu Playboy - gần đây đã nộp đơn ly hôn sau 7 năm hôn nhân. Reid gọi đây là quyết định đau đớn, trong khi Lochte nói anh biết ơn sâu sắc quãng thời gian cả hai đã cùng xây dựng.

Tháng trước, Lochte lần đầu lên tiếng giải thích lý do bán huy chương, thừa nhận anh chịu nhiều áp lực dư luận và "quá xúc động để có thể nói ngay". Cựu kình ngư 41 tuổi khẳng định việc bán huy chương không làm thay đổi ý nghĩa sự nghiệp của anh.

"Tôi chưa bao giờ bơi chỉ vì những tấm HC vàng", Lochte viết trên mạng xã hội. "Đam mê của tôi là trở thành một trong những VĐV bơi giỏi nhất thế giới. Huy chương chỉ là phần thưởng thêm vào cho một hành trình đáng nhớ". Anh cho biết trong sự nghiệp đã giành khoảng 90 huy chương quốc tế, bao gồm Olympic, giải vô địch thế giới và các giải châu lục.

Ryan Lochte cùng vợ cũ Kayla Reid và các con.

Bên cạnh câu chuyện huy chương, Lochte cũng chia sẻ thẳng thắn về cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh thừa nhận bản thân có nhiều thiếu sót và cho rằng hai người chưa thực sự hiểu nhau, đồng thời khẳng định đang nỗ lực thay đổi thông qua trị liệu tâm lý. "Tôi không phải là một người chồng tốt. Tôi hối tiếc vì những tổn thương đã gây ra, đặc biệt với mẹ của các con tôi", Lochte nói.

Lochte, sinh năm 1984, chuyên về bơi ngửa, hỗn hợp cá nhân, nhưng cũng nổi bật ở các nội dung tự do và bướm, đặc biệt với khả năng bứt tốc khi đẩy chân dưới nước. Anh là một trong những kình ngư thành công nhất lịch sử Olympic với 12 huy chương, trong đó có 6 vàng, đứng thứ ba về thống kê huy chương Olympic, chỉ sau Michael Phelps và Katie Ledecky, đồng thời nắm giữ kỷ lục thế giới tiếp sức 4x200 m tự do.

Ryan Lochte đang hẹn hò với giáo viên mẫu giáo Molly Gillihan.

Sự nghiệp của Lochte cũng từng trải qua nhiều sóng gió ngoài đường đua xanh. Năm 2016, anh dính bê bối "cướp giả" tại Olympic Rio, gây chấn động quốc tế và khiến anh mất 4 hợp đồng tài trợ lớn. Năm 2018, Lochte bị cấm thi đấu 14 tháng vì sử dụng truyền dịch IV quá giới hạn cho phép. Anh từng gọi thời điểm sau Rio là thời điểm tồi tệ nhất, và thừa nhận đã dùng chất kích thích để đối phó với áp lực.

Hiện tại, Lochte cai nghiện, viết hồi ký kể lại quá khứ sa sút, và vượt qua hậu quả tâm lý của vụ tai nạn ôtô nghiêm trọng năm 2023. Anh đang hẹn hò với giáo viên mầm non Molly Gillihan, tập trung chăm sóc ba người con và khẳng định sẽ giữ đời sống cá nhân kín đáo, hướng đến mục đích sống mới và niềm tin tôn giáo trong chặng đường tiếp theo.

Hồng Duy (theo Daily Mail)