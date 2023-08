Huyện lý giải việc nhà dân bị 'phá nhầm'

Hải PhòngViệc phá dỡ biển quảng cáo trên công trình đã nhận tiền đền bù giải tỏa khiến nhà hộ dân chưa đồng ý giao mặt bằng bị hư hỏng, theo UBND huyện An Dương.

Sáng 15/8, UBND huyện An Dương cho biết việc ngôi nhà cấp 4 của bà Phạm Thị Thu Trang ở thôn Cái Tắt, xã An Đồng bị sập mái và một phần tường do lỗi của đơn vị phá dỡ mặt bằng.

Theo lý giải của lãnh đạo huyện An Dương, từ năm 2020, đất nhà bà Trang cùng 4 hộ liền kề được một công ty điện máy thuê làm cửa hàng và đặt biển quảng cáo cỡ lớn. Phần kết cấu thép của biển quảng cáo nối với mái nhà bà Trang.

Đầu năm 2023, UBND TP Hải Phòng thực hiện dự án nút giao thông tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Linh, toàn bộ phần đất của siêu thị điện máy thuê nằm trong diện giải tỏa. Có 4 nhà đã nhận tiền đền bù giải tỏa, còn gia đình bà Trang chưa đồng ý.

Ngôi nhà cấp 4 của bà Trang bị sập mái, đổ một phần tường. Ảnh Lê Tân

Trong lúc phá dỡ biển quảng trên phần đất của 4 nhà đã nhận tiền đền bù, sáng 10/8, đơn vị tư nhân được Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương thuê đã làm hư hỏng nhà bà Trang.

"Đơn vị thi công làm không tốt, chứ không ai lại chủ đích phá dỡ công trình của nhà dân chưa đồng ý phương án đền bù", lãnh đạo huyện An Dương nói và cho hay đơn vị đã nhận ra sai sót nên cũng mong gặp gia đình bà Trang để hỗ trợ, bồi thường.

Sau sự việc, bà Trang gửi đơn trình báo công an huyện An Dương, đề nghị điều tra hành vi hủy hoại tài sản của công dân và trộm cắp tài sản, vì cho rằng "bị mất nhiều đồ đạc cùng một két sắt có 30 triệu đồng" trong vụ phá dỡ.

Lê Tân

Phá nhầm nhà chưa đồng ý bàn giao mặt bằng