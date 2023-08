Phá nhầm nhà chưa đồng ý bàn giao mặt bằng

Hải PhòngKhi phá dỡ các công trình đã nhận tiền đền bù giải toả, đơn vị thi công phá nhầm một nhà cấp 4, rộng hơn 130 m2, chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Tối 14/8, bà Phạm Thị Thu Trang, cho biết đã gửi đơn kêu cứu và làm việc với công an huyện An Dương về việc ngôi nhà của gia đình ở số 15 thôn Cát Tắt, xã An Đồng bị phá.

Khoảng 5h sáng 10/8, bà Trang nhận được tin báo có 10 người cùng hai máy xúc đang tiến hành phá đổ ngôi nhà rộng 130,3 m2. Khi ra đến nơi, bà Trang thấy tường, cửa cuốn và toàn mái nhà đã bị phá vỡ. "Nhiều đồ đạc cùng một két sắt có 30 triệu của gia đình cũng không còn", bà Trang nói.

Tại hiện trường, bà Trang gặp lãnh đạo UBND xã An Đồng và hỏi lý do tại sao nhà mình bị phá. "Lãnh đạo xã nói đơn vị thi công không nắm được thông tin nên đã phá nhầm nhà tôi. Họ mời chúng tôi về xã để bàn cách giải quyết với các bên liên quan", bà Trang nói.

Máy xúc phà nhầm nhà bà Trang sáng 10/8. Ảnh NVCC

Công an huyện An Dương cùng đại diện Viện kiểm sát đã có mặt ghi nhận vụ việc. Ngày 14/8, công an huyện cũng ra thông báo tiếp nhận "tin báo tội phạm" của bà Trang.

Theo lãnh đạo UBND xã An Đồng, ngôi nhà của bà Trang nằm trong diện giải tỏa mặt bằng để xây dựng nút giao thông tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - quốc lộ 5. Tuy nhiên, gia đình bà chưa đồng ý phương án đền bù giải tỏa. Cơ quan chức năng cũng chưa có quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Lãnh đạo xã An Đồng cho hay, việc giải tỏa do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương phụ trách. Ban này đã thuê một đơn vị tư nhân phá dỡ 4 công trình đã nhận tiền đền bù cạnh nhà bà Trang. Tuy nhiên, do không khảo sát kỹ, đơn vị thi công đã phá nhầm nhà, lãnh đạo xã An Đồng cho biết.

Nút giao thông đang thi công, nơi nhà bà Trang thuộc diện phải giải tỏa. Ảnh: Lê Tân

UBND huyện An Dương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.