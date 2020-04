Hủy lễ hội bia lớn nhất thế giới

ĐứcLần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, lễ hội bia lớn nhất hành tinh Oktoberfest bị hủy bỏ vì lo ngại Covid-19 lây lan.

Ngày 21/4, thủ hiến bang Baravia Markus Söder thông báo trong cuộc họp với báo chí về việc hủy lễ hội Oktoberfest được tổ chức thường niên. Lý do, nguy cơ lây nhiễm nCoV khá cao nếu lễ hội vẫn được tiếp diễn. Do đó, toàn bang buộc phải đặt an toàn của cộng động lên trên hết do đại dịch vẫn bùng phát.

Đây không phải lần đầu tiên lễ hội có có lịch sử 210 năm bị hủy bỏ. Trước đó, các nhà tổ chức lễ hội cũng từng hủy sự kiện như dịch tả bùng phát vào năm 1854. Lần gần nhất bị hủy là trong thế chiến thứ hai. Ảnh: AFP.

Thị trưởng Munich, Dieter Reiter, nói rằng việc hủy bỏ lễ hội là "viên thuốc đắng" đối với thành phố, nhưng không có lựa chọn nào khác. "Bạn không thể tổ chức một lễ hội dân gian trong tình trạng như thế này", ông nói. Hiệp hội các chủ sở hữu lều bia cho biết họ cảm thấy tiếc về quyết định trên, nhưng thấu hiểu. Người dân nói rằng họ không mấy ngạc nhiên với thông tin trên vì đã lường trước được sự việc sau khi bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp do nCoV vào cuối tháng 3.

Oktoberfest năm nay dự định diễn ra từ 19/9 - 4/10, là lễ hội bia truyền thống lớn nhất hành tinh, thu hút hơn 6 triệu du khách mỗi lần và diễn ra tại Munich, thủ phủ của bang. Lễ hội đem lại lợi ích lớn hàng năm cho ngành sản xuất bia và khách sạn của Munich, thu về hơn 12 tỷ Euro cho thành phố vào năm 2019. Cũng trong sự kiện năm ngoái, du khách đã uống hơn 1,9 triệu gallon bia.

Anh Minh (Theo NPR)