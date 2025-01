Hủy hai chuyến bay ở Lâm Đồng do sương mù

Lâm ĐồngSương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế khiến hai chuyến bay đến sân bay Liên Khương, huyện Đức Trọng phải hủy, tối 2/1.

Ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, cho biết hai chuyến bay mang số hiệu VJ367 và VJ712 từ Đà Lạt đi Vinh và TP HCM phải hủy do thời tiết xấu, sương mù dày đặc. Sân bay sẽ khai thác trở lại khi thời tiết đảm bảo các yêu cầu an toàn bay.

Sương mù dày đặc ở lối ra máy bay ở Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, tối 2/1. Ảnh: Khánh Hương

Cảng hàng không Liên Khương thuộc thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm TP Đà Lạt 28 km. Sân bay hiện đạt cấp 4D, đón được tàu bay A320/A321, công suất thiết kế 2 triệu hành khách mỗi năm. Sân bay đã đón nhiều đoàn khách quốc tế trên các chuyến bay từ Hàn Quốc, Thái Lan...

Sân bay có một đường hạ cất cánh dài 3.250 m, rộng 45 m, nhà ga hành khách rộng 1.000 m2. Hiện mỗi ngày, sân bay đón từ 18 đến 20 chuyến bay, có thể phục vụ tối đa 40 chuyến bay/ngày (khoảng 8.000 khách/ngày).

Khánh Hương - Trường Hà