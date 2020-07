Hủy giải ATP 500 Citi Mở rộng

Giải đấu khởi động cho Grand Slam Mỹ Mở rộng bị hủy bỏ vì ban tổ chức không thể kiểm soát những vẫn đề liên quan đến đại dịch.

Hôm 21/7, Giám đốc điều hành Citi Mở rộng, ông Mark Ein thông báo hủy giải đấu năm 2020. Kỳ giải lần thứ 52 tại Washington được dời sang hè 2021. Lý do là ban tổ chức không thể kiểm soát việc hạn chế di chuyển giữa các quốc gia cũng như lo ngại về tình trạng dịch bệnh chưa có tiến triển tốt tại Mỹ.

"Quyết định được đưa ra để đảm bảo công bằng cho các tay vợt cũng như các đối tác, giúp họ chủ động trong các kế hoạch khác", ông Ein nói với truyền thông Mỹ hôm 21/7.

Nick Kyrgios không có cơ hội bảo vệ danh hiệu tại Citi Mở rộng năm nay. Ảnh: AP.

Ban đầu, Citi Mở rộng dự định khởi tranh ngày 14/8 và là giải đánh dấu sự trở lại của ATP sau khi hệ thống này tạm ngưng từ tháng 3 vì đại dịch. Nhưng tình hình Covid-19 không khả quan tại Mỹ khiến ban tổ chức buộc phải hủy giải. Số phận của các giải còn lại ở mùa sân cứng Bắc Mỹ như ATP Western & Southern Mở rộng hay Mỹ Mở rộng cũng đang là dấu hỏi lớn.

Ban tổ chức Mỹ Mở rộng - Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) - trấn an dư luận khi tuyên bố việc Citi Mở rộng bị hủy không liên quan đến tiến trình chuẩn bị cho Grand Slam sân cứng tại New York. "USTA tạo ra môi trường an toàn, trong tầm kiểm soát và những người tham dự được giảm thiếu tối đa nguy cơ về sức khỏe", thông báo của USTA có đoạn. "Chúng tôi tự tin giải đấu vẫn sẽ được diễn ra dựa trên những nguyên tắc được tuân thủ".

Trong khi ATP lùi ngày trở lại, hệ thống giải chuyên nghiệp nữ WTA sẽ sôi động từ 3/8, thời điểm giải đất nện ở Palermo, Italy khởi tranh. Ở tuần kế tiếp, giải đấu sân cứng ở Kentucky, Mỹ được tổ chức với sự góp mặt của chủ nhân 23 Grand Slam - Serena Williams.

Theo lịch dự kiến, giải ATP Western & Southern Mở rộng sẽ khởi tranh ngày 22/8 tại New York, thay vì Cincinnati như mọi năm. Cũng tại tổ hợp Flushing Meadows tại New York, Mỹ Mở rộng diễn ra từ 31/8 - 13/9. Một tuần sau khi Grand Slam sân cứng kết thúc, ngày 20/9, Grand Slam đất nện Roland Garros khởi tranh tại Paris, Pháp.

Nhân Đạt (theo Sky)