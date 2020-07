Djokovic tập luyện chuẩn bị cho Mỹ Mở rộng

Tay vợt Novak Djokovic không giấu ý định dự các giải sân cứng Bắc Mỹ, khi tập luyện ở mặt sân tương tự tại quê nhà Belgrade, Serbia.

Kế hoạch của Djokovic thay đổi sau khi anh không còn nhiễm nCoV. Sau kỳ nghỉ tại Bosnia, tay vợt Serbia trở về Belgrade tập luyện tại học viện của bạn thân, cựu tay vợt đồng hương Janko Tipsarevic. Mặt sân tại học viện này giống với mặt sân tại Grand Slam sân cứng Mỹ Mở rộng và tương tự các giải đấu khác của mùa sân cứng Bắc Mỹ.

Djokovic từng quan ngại về tình hình dịch bệnh tại New York, nhưng nhiều khả năng vẫn dự Mỹ Mở rộng. Ảnh: AP.

Với động thái này, Djokovic xem như sẽ chọn dự Mỹ Mở rộng thay vì tham gia các giải đất nện chuẩn bị cho Roland Garros - Grand Slam khởi tranh chỉ một tuần sau khi Mỹ Mở rộng kết thúc. Hiện tại, Djokovic vẫn chưa xác nhận dự giải đấu nào ở mùa sân cứng Bắc Mỹ.

Tờ báo Tây Ban Nha, AS cho rằng Djokovic nhắm đến mùa sân cứng Bắc Mỹ bởi hai lý do. Tay vợt số một thế giới nhận thấy cơ hội giành thêm Grand Slam tại Mỹ Mở rộng tăng lên, sau khi Rafael Nadal nhiều khả năng không góp mặt tại New York. Tuần trước, Nadal xác nhận dự Madrid Masters - giải ATP 1000 đất nện khởi tranh chỉ một ngày sau khi Mỹ Mở rộng kết thúc.

Lý do thứ hai là số điểm tối đa mà một tay vợt có thể thu về từ mùa sân cứng Bắc Mỹ là 4.640 điểm, cao hơn nhiều so với mùa đất nện diễn ra gần như cùng thời điểm (2.860).

Trong khi Djokovic hướng đến mùa sân cứng, Nadal vẫn miệt mài tập luyện trên mặt sân đất nện. Hai tay vợt đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua về số danh hiệu Grand Slam với Roger Federer - người đang giữ kỷ lục 20 Grand Slam. Djokovic đang có 17 Grand Slam còn Nadal sở hữu 19 danh hiệu lớn.

Nhân Đạt (theo AS)