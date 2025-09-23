Hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Hong Kong

Vietnam Airlines hủy các chuyến bay giữa TP HCM và Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 23/9 để tránh ảnh hưởng của bão Ragasa.

Hãng cũng điều chỉnh hướng bay các chuyến giữa Việt Nam và Đông Bắc Á nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Vietjet Air cũng hủy hai chuyến bay chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) và hai chuyến chặng TP HCM - Hong Kong trong ngày 23/9.

Nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền bởi siêu bão Ragasa đang ảnh hưởng đến Đông Bắc Á.

Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp để giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết chiều nay siêu bão trên vùng bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 221 km/h, cấp 17, giật trên cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Sáng mai, siêu bão trên vùng biển bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 400 km về phía đông, sức gió giảm còn cấp 15-16, giật trên cấp 17. Bão giữ hướng tây tây bắc, tốc độ tăng lên 20-25 km/h.

Đến 7h ngày 25/9, bão ở phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 180 km về phía đông, sức gió giảm còn cấp 11-12, giật cấp 14. Bão sau đó chếch xuống nam, đi vào miền Bắc vào chiều 25/9 với sức gió dự báo cấp 8-9 và tiếp tục suy yếu.

Đoàn Loan