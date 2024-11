Hút hơn 20 điếu thuốc một ngày, chàng trai 25 tuổi đột quỵ

Hà NộiĐang ở nơi làm việc, nam thanh niên 25 tuổi đột ngột hôn mê, mất ý thức, liệt tay chân bên phải, bác sĩ chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não.

Ngày 28/11, bác sĩ Đặng Minh Đức, Khoa Đột Quỵ, Bệnh viện Quân Y 103, cho biết đây là trường hợp trẻ tuổi bị đột quỵ nhồi máu não do tắc mạch máu não. Người bệnh tiền sử khỏe mạnh, song nghiện thuốc lá, hút hơn một bao mỗi ngày trong suốt 7 năm qua.

Khi nhập viện hôm 21/11, bệnh nhân rối loạn ý thức, ngôn ngữ, tiên lượng rất nặng. Kết quả chụp CT sọ não phát hiện tắc một động mạch lớn, nguy cơ tử vong 70-80 %, "nếu sống sót cũng bị liệt".

Sau hội chẩn, bác sĩ chỉ định tái thông mạch máu não bằng biện pháp can thiệp nội mạch. Thời gian vàng can thiệp là không quá 6 tiếng. May mắn, bệnh nhân được can thiệp kịp thời, thoát nguy kịch, hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ Đức nói thông thường, người trẻ bị đột quỵ do dị dạng mạch máu não, gây biến chứng chảy máu não. Riêng trường hợp này, bệnh nhân bị xơ vữa mạch máu não, hẹp động mạch, do nghiện thuốc lá. Đây là một trong nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ.

Phần mũi tên là động mạch não giữa bên trái bị hẹp do xơ vữa động mạch gây tắc mạch khiến bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não, liệt nửa người phải. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Để phòng đột quỵ, bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia. Duy trì dinh dưỡng hợp lý, hạn chế ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ ăn sẵn, mỡ động vật.

Đột quỵ có biểu hiện đa dạng. Để phát hiện kịp thời và đơn giản, Hội Đột quỵ Thế giới khuyến cáo kiểm tra theo quy tắc F.A.S.T. Trong đó, F là Face - mặt, yêu cầu người bệnh cười hoặc nhăn mặt, nếu một bên mặt bị xệ hoặc không thể cử động bình thường có thể là dấu hiệu của đột quỵ. A là Arms - tay, yêu cầu người bệnh nâng cả hai tay lên, cảnh giác nếu một tay yếu hoặc rơi xuống, không thể giữ vững.

S là Speech - lời nói, người bệnh lặp lại một câu đơn giản, nếu nói không rõ hoặc không thể nói được có thể là dấu hiệu của đột quỵ. T là Time - thời gian, khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào ở trên, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức, đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng cấp cứu điều trị đột quỵ gần nhất. Thời gian là yếu tố quyết định trong việc điều trị đột quỵ, việc hành động nhanh chóng có thể cứu sống người bệnh và giảm thiểu tổn thương não. Tuyệt đối không trì hoãn hay sơ cứu tại chỗ vì làm mất đi cơ hội điều trị.

Thùy An