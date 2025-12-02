Hương Tràm: 'Tôi trưởng thành vì tổn thương khi yêu'

TP HCMCa sĩ Hương Tràm nói đi qua tổn thương trong tình yêu, cô trở nên mạnh mẽ, dám bình thản đối diện mọi thứ.

Cô tổ chức showcase giới thiệu album Phao cứu sinh, ngày 1/12, đồng thời đánh dấu sự trở lại làng nhạc sau thời gian sinh sống, học tập ở Mỹ. Trải qua 12 năm làm nghề, Hương Tràm cho biết bản thân thay đổi nhiều về quan điểm, góc nhìn cuộc sống. "Tôi chín chắn hơn nhờ va vấp lẫn trải nghiệm buồn, vui", cô nói.

Hương Tràm hát "Ước anh nhiều nỗi buồn" Hương Tràm hát "Ước anh nhiều nỗi buồn". Video: Tân Cao

Nhiều ca khúc trong dự án mang tâm tư của người con gái đi qua tổn thương trong tình yêu, lấy cảm hứng từ những mối tình tan vỡ của Hương Tràm. Quay lại với sở trường hát ballad, ca sĩ như "cá gặp nước" khi thể hiện các nốt luyến láy.

Với các ca khúc Phao cứu sinh, Ước anh nhiều nỗi buồn, Nhường anh cho cô ấy, Hương Tràm lần lượt đưa người nghe vào không gian của câu chuyện tình với nhiều trạng thái: hạnh phúc, buồn sau chia tay và bình yên. Các nhạc phẩm phối theo phong cách cinematic pop (pha trộn nhiều thể loại cổ điển lẫn đương đại, có tính gợi hình cao giống như một bộ phim) mà lần đầu Hương Tràm thử nghiệm. Theo nhạc sĩ Hùng Quân, để hát dòng nhạc này cần có trải nghiệm sống và anh hài lòng về cách thể hiện của ca sĩ.

Hương Tràm chia sẻ cảm hứng khi thực hiện album "Phao cứu sinh" Hương Tràm nói về cảm hứng khi thực hiện album. Video: Tân Cao

Kết thúc phần đầu với mảng ký ức trầm buồn, Hương Tràm trở về thực tại trong Em đã lớn - nhạc phẩm tự sáng tác. Ca sĩ cho biết trân trọng các tổn thương đi qua vì dạy bản thân trưởng thành. Sau tất cả, ca sĩ học chấp nhận mọi thứ theo cách bình thản. Từ đó, cô chọn bước thong dong hơn thay vì vội vã như trước. "Khi sống chậm tôi nhận ra nhiều thứ như bố mẹ đang ngày càng già đi, các cháu cần được chăm sóc nhiều hơn", cô nói.

Hình ảnh Hương Tràm dùng quảng bá cho album mới.

Theo Hương Tràm, điều lớn nhất kéo cô dậy sau những chuyện không vui là khán giả. Lúc ở Mỹ, cô từng lo sợ, tự đặt câu hỏi "nếu một ngày quay lại liệu khán giả còn đón nhận mình nữa hay không?". Nhiều tháng qua khi về nước hoạt động, Hương Tràm nói hạnh phúc vì vẫn nhận được nhiều tình yêu thương. Cô xem họ giống như chiếc phao cứu sinh cổ vũ cô về mặt tinh thần.

Trên sân khấu, Hương Tràm điểm lại các thành tựu trong chặng đường làm nghề cùng các cộng sự như nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Tú Dưa, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh. Khách mời Bùi Anh Tuấn xuất hiện, cùng cô ôn lại dấu mốc đầu tiên trong nghề tại Giọng hát Việt 2012.

Hương Tràm 'trưởng thành từ những vết nứt trong tim' Hương Tràm hát "Get Out Of Your Game". Video: Tân Cao

Phần sau, Hương Tràm mang đến sự tươi mới khi hát nhạc phẩm Get Out Of Your Game theo phong cách rock hay đọc rap cùng Phúc Du. Cô thể hiện thêm Shine Myself, gửi gắm thông điệp về sự mạnh mẽ, lạc quan, tin vào chính mình.

Bố mẹ đi từ Nghệ An vào TP HCM để chúc mừng Hương Tràm ra sản phẩm âm nhạc mới.

Bố Hương Tràm - Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Dũng - xúc động khi thấy con gái tái xuất làng nhạc. "Với tôi, đây không chỉ là ngày ra mắt album mà còn đánh dấu bước phát triển mới của con gái trong cuộc sống", ông nói. Các đồng nghiệp của Hương Tràm như Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc cũng dành lời khen về sự thay đổi, dám vượt qua giới hạn mà Hương Tràm đang hướng tới.

Hương Tràm, 30 tuổi, quê Nghệ An, sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Cô là quán quân đầu tiên của Giọng hát Việt, từng thành công với nhiều ca khúc như Ngốc, Cho em gần anh thêm chút nữa, Em gái mưa.

Năm 2019, ca sĩ tổ chức thành công liveshow đầu tiên mang tên Hộp thư số 1 ở Hà Nội, sau đó bất ngờ công bố ngưng hát, sang Mỹ du học. Năm 2021, cô lấy thêm nghệ danh Charmy Pham, đi hát trên các sân khấu hải ngoại và thử sức thể loại âm nhạc chưa từng hát trước đó như Latin. Tháng 11/2023, cô ra mắt MV LaLaLa và E.P cùng tên.

Tân Cao