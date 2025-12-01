Bùi Anh Tuấn, Hương Tràm hội ngộ

TP HCMBùi Anh Tuấn, Hương Tràm - hai ca sĩ cùng nổi lên từ Giọng hát Việt 2012 - khiến khán giả reo hò khi hòa giọng sau nhiều năm.

Hương Tràm có showcase giới thiệu album mới, chiều 1/12. Phần cuối chương trình, khi cô hát loạt hit, Bùi Anh Tuấn bất ngờ xuất hiện. Cả hai cùng trình diễn nhạc phẩm Em gái mưa với bản phối mới, nhận được sự cổ vũ của 500 khách mời, khán giả ở sự kiện.

Bùi Anh Tuấn, Hương Tràm tái hợp trên sân khấu Màn song ca của Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn sau nhiều năm. Video: Tân Cao

Ca sĩ nói muốn tạo bất ngờ cho mọi người, đồng thời thể hiện tình cảm đồng nghiệp gắn kết. Cô từng vắng bóng showbiz trong 5 năm, học tập, sinh sống ở Mỹ, và trở về nước hoạt động lại vào đầu năm 2024. Những năm qua, Bùi Anh Tuấn cũng ít xuất hiện tại sự kiện của làng giải trí, hạn chế ra sản phẩm. Dịp này, Hương Tràm ngỏ lời mời Bùi Anh Tuấn đứng chung sân khấu, cùng gửi tới khán giả thông điệp: "Chúng tôi đã trở lại".

Hương Tràm chia sẻ cảm xúc khi song ca Bùi Anh Tuấn sau nhiều năm Hương Tràm muốn trở thành một phần cảm hứng để giúp Bùi Anh Tuấn trở lại với âm nhạc. Video: Tân Cao

Bùi Anh Tuấn cho biết vui vì được gặp lại Hương Tràm sau nhiều năm, nhận xét cô ngày càng xinh đẹp, hát hay hơn. "Tôi muốn học hỏi năng lượng tích cực từ em", anh nói.

Năm 2012, xuất hiện tại vòng giấu mặt của Giọng hát Việt mùa đầu tiên, cả hai đều trở thành hiện tượng của làng nhạc. Hương Tràm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thu Minh, giành được quán quân, còn Bùi Anh Tuấn là học trò của Hồ Ngọc Hà. Sau cuộc thi, họ nhanh chóng tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả với nhiều hit, từng song ca Chia tay trong mưa. Đang trên đà phát triển, mỗi người lựa chọn định hướng riêng, nên công chúng ít khi thấy họ đứng chung sân khấu.

Hương Tràm, 30 tuổi, quê Nghệ An, có bố là nghệ sĩ Tiến Dũng, anh trai là ca sĩ Phạm Tiến Mạnh. Năm 2019, ca sĩ tổ chức thành công liveshow đầu tiên mang tên Hộp thư số 1 ở Hà Nội, sau đó bất ngờ công bố ngưng hát, sang Mỹ du học. Năm 2021, cô lấy thêm nghệ danh Charmy Pham, đi hát trên các sân khấu hải ngoại và thử sức thể loại âm nhạc chưa từng hát trước đó như Latin. Tháng 11/2023, cô ra mắt MV LaLaLa và E.P cùng tên.

Bùi Anh Tuấn, 34 tuổi, từng giành giải tư cuộc thi tuyển chọn giọng hát hay hàng tuần của Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM VOH, giải khuyến khích Tiếng ca học đường 2010. Năm 20 tuổi, anh đoạt giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình. Tại vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2012, anh "gây bão" với tiết mục thi Nơi tình yêu bắt đầu (Tiến Minh). Ca sĩ còn có nhiều nhạc phẩm được yêu thích khác như Phố không mùa, Chia tay, Buông, Nơi tình yêu kết thúc, Mơ hồ.

Tân Cao