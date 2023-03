Hương Thanh về nước làm đêm nhạc dân ca

Ca sĩ Hương Thanh - em gái Hương Lan - từ Pháp về nước tổ chức đêm nhạc với Đức Trí, trình diễn loạt bài dân ca phối jazz.

Sự kiện mang tên Hẹn ở Sài Gòn, Hương Thanh là giọng ca chính, bên cạnh các khách mời gồm nghệ sĩ jazz Nguyên Lê và nhạc công - nhà soạn nhạc người Pháp như Franck Tortiller, Patrice Héral. Chương trình do Đức Trí làm giám đốc âm nhạc, Cao Trung Hiếu đạo diễn, tổ chức vào tối 18/3 tại quận 1, TP HCM.

Nhạc sĩ Đức Trí và ca sĩ Hương Thanh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đêm nhạc được chia làm ba phần. Chương đầu, Hương Thanh sẽ biểu diễn các ca khúc thời kỳ đầu tân nhạc như Làng tôi (sáng tác: Văn Cao), Khúc nhạc dưới trăng (Dương Thiệu Tước - Minh Trang), từng được chị thu âm với nhạc sĩ Franck Tortiller trong album Saigon - Saigon, phát hành năm 2017. Phần hai, Hương Thanh hát những bài world jazz chị từng thu cùng Nguyên Lê - cộng sự lâu năm, như Lý ngựa ô, Dạ cổ hoài lang. Phần cuối, chị sẽ trình diễn cùng Đức Trí và nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng nhiều bài dân ca với bản phối mộc, giàu âm hưởng truyền thống.



Chương trình hạn chế âm thanh điện tử, tối giản phần trang trí để tôn vinh kỹ thuật biểu diễn của nghệ sĩ lẫn chất giọng ca sĩ. Hương Thanh nói: "Những bài hát này quen thuộc với khán giả, nhưng được các nhạc sĩ người Pháp dàn dựng, phối khí lại. Chúng tôi kỳ vọng người nghe tìm được sự tương đồng giữa nhạc Việt đầu thế kỷ 20 và nhạc Pháp thuở xưa".

Hương Thanh, Đức Trí quen biết hơn 10 năm trước. Ca sĩ từng về nước thu âm cùng anh trong nhiều dự án âm nhạc truyền thống, như đĩa Musique du Cai Luong (2008), hay trong liveshow Một đời sân khấu của danh ca Hương Lan - chị gái Hương Thanh - năm 2018. "Tôi an tâm khi làm việc với Đức Trí vì anh hết lòng chăm chút, để tâm cho từng tiết mục, bản hòa âm", Hương Thanh nói.

Hương Thanh hát "Còn duyên" - dân ca quan họ Bắc Ninh Hương Thanh hát "Còn duyên" - dân ca quan họ Bắc Ninh trong album "Fragile Beauty" thu cùng Nguyên Lê năm 2007. Video: YouTube PieterdeRooijHolland

Hương Thanh sinh tại Sài Gòn, là con gái của nghệ sĩ cải lương Hữu Phước, em gái danh ca Hương Lan. 10 tuổi, chị bắt đầu học cải lương, dân ca. Chị còn học thêm tân nhạc với nhạc sĩ Duy Khánh, Trầm Tử Thiêng. Năm 1988, sau khi sang Pháp định cư, chị cùng cha biểu diễn cải lương ở nhiều nước châu Âu. Năm 1996, chị kết hợp nhạc sĩ Nguyên Lê trong album nhạc jazz - Tales from Vietnam (Những chuyện kể từ Việt Nam). Album nhận nhiều lời khen của các tạp chí trên thế giới, đoạt nhiều giải thưởng ở châu Âu.

Năm 1999, chị ra album đầu tiên - Moon and Wind - do Nguyên Lê thực hiện. Năm 2007, chị nhận giải Prix Musiques du Monde do đài phát thanh France Musique trao vì đóng góp cho âm nhạc truyền thống. Từ năm 2009, chị ra mắt nhiều dự án dân ca Việt Nam như L'Arbre aux Rêves/ Tree of dreams, Tiếng trúc tiếng tơ (De Bambou et de Soie). Năm 2020, chị phát hành album dành cho trẻ em gốc Việt, với các ca khúc Em bé quê (Phạm Duy), Rước đèn tháng Tám (Vân Thanh), Thằng Cuội (Lê Thương).



Mai Nhật