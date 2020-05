Hương Thanh ra album cho trẻ gốc Việt

PhápCa sĩ Hương Thanh - em gái Hương Lan - thu âm album cho trẻ gốc Việt, với các bài thiếu nhi nổi tiếng, điệu ru Nam - Bắc...

* Bài 'Em bé quê' (Phạm Duy sáng tác, Hương Thanh trình bày)

Album, phát hành cuối tháng 4, mang tên Chansons de mon enfance (Những bài hát tuổi thơ), gồm các ca khúc nổi tiếng như Em bé quê (Phạm Duy), Rước đèn tháng Tám (Vân Thanh), Thằng Cuội (Lê Thương), Năm ngón tay ngoan (Trần Văn Thụ)... Ca sĩ cũng thu nhiều bài đồng dao như Tía má em, Bắc kim thang, Thằng Bờm, cùng hai nhạc phẩm ru con miền Nam, Bắc.

Hương Thanh nảy ý tưởng làm CD sau nhiều lần dự các buổi workshop (khóa học) cùng trẻ em. Chị nhận ra nhiều trẻ gốc Việt đam mê học tiếng Việt, tìm hiểu âm nhạc quê hương. Ca sĩ chọn những ca khúc tâm đắc thuở bé, một số nhạc phẩm thịnh hành gần đây và những bài hát ru mang đặc trưng vùng miền.

Trong album, em gái Hương Lan hát chậm rãi, phát âm rõ để các bé dễ thưởng thức. Đĩa nhạc được phối theo thể loại jazz, kết hợp nhạc cụ Tây phương như piano, vibraphone (đàn tăng rung), bass, trống, guitar... với đàn bầu Việt Nam. Nhạc sĩ người Pháp Franck Tortiller hòa âm.

Ca sĩ Hương Thanh từng ra mắt nhiều dự án dân ca Việt Nam tại hải ngoại. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngoài CD, Hương Thanh ra mắt cuốn sách cùng tên do nhà xuất bản Maison d’édition ấn hành. Sách in các lời bài hát trong album bằng tiếng Việt, Anh và Pháp. Mỗi bài hát có một tranh minh họa, do một họa sĩ Italy - từng làm việc cho các xưởng vẽ của Walt Disney - đảm nhận. Hương Thanh cho biết việc phát hành sách ở Pháp vốn không dễ vì ấn phẩm đòi hỏi các tiêu chuẩn cao như khuôn khổ, cách trình bày, màu in, loại giấy... Sau khi nghe chị trình bày ý tưởng về dự án cho trẻ em gốc Việt, đại diện nhà xuất bản chấp thuận.

Ca sĩ nói: "Mong muốn của tôi là sau khi nghe CD, các phụ huynh có thể cùng con đọc sách, giải thích lời hay tập cho bé hát, từ đó giúp các bé giữ được tình yêu với tiếng Việt, nhạc Việt".

Hương Thanh sinh tại Sài Gòn, là con gái của nghệ sĩ cải lương Hữu Phước, em gái danh ca Hương Lan. 10 tuổi, chị bắt đầu học cải lương, dân ca. Chị còn học thêm tân nhạc với nhạc sĩ Duy Khánh, Trầm Tử Thiêng... Năm 1988, sau khi sang Pháp định cư, chị cùng cha biểu diễn cải lương ở nhiều nước châu Âu. Năm 1996, chị kết hợp với nhạc sĩ Nguyên Lê trong album nhạc jazz - Tales from Vietnam (Những chuyện kể từ Việt Nam). Album nhận nhiều lời khen của các tạp chí trên thế giới, đoạt nhiều giải thưởng ở châu Âu.

Năm 1999, chị ra album đầu tiên - Moon and Wind - do Nguyên Lê thực hiện. Năm 2007, chị nhận giải Prix Musiques du Monde do đài phát thanh France Musique trao vì đóng góp cho âm nhạc truyền thống. Từ năm 2009, chị ra mắt nhiều dự án dân ca Việt Nam như L'Arbre aux Rêves / Tree of dreams, Tiếng trúc tiếng tơ (De Bambou et de Soie)...

Mai Nhật