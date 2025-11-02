Hương Giang và loạt mỹ nhân đến Thái Lan thi Miss Universe

Hương Giang lên đường tham gia cuộc thi hôm 31/10 ngay sau hoạt động ra mắt truyền thông, công chúng trong nước. Hàng trăm fan, bạn bè ra sân bay Tân Sơn Nhất động viên tinh thần cho người đẹp.

Thông tin cô là người chuyển giới châu Á đầu tiên góp mặt tại cuộc thi gây chú ý trên nhiều diễn đàn sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế.