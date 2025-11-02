Hương Giang và loạt mỹ nhân đến Thái Lan thi Miss Universe

Hương Giang lên đường tham gia cuộc thi hôm 31/10 ngay sau hoạt động ra mắt truyền thông, công chúng trong nước. Hàng trăm fan, bạn bè ra sân bay Tân Sơn Nhất động viên tinh thần cho người đẹp.
Thông tin cô là người chuyển giới châu Á đầu tiên góp mặt tại cuộc thi gây chú ý trên nhiều diễn đàn sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế.
Fan chụp ảnh cùng Hương Giang tại sân bay.
Hoa hậu năm nay 33 tuổi, quê Hà Nội, được khán giả chú ý khi vào top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, Hương Giang đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Nhiều năm qua, hoa hậu theo đuổi ca hát, đóng phim, sản xuất các chương trình truyền hình thực tế.
Hương Giang dành những ngày đầu tiên ở Thái Lan cho các hoạt động bên lề. Hương Giang sẽ viếng Thái hậu Sirikit, người qua đời hôm 24/10 ở tuổi 93. Sau đó, hoa hậu tham gia ghi hình, trả lời phỏng vấn cùng ban tổ chức.
Cùng lúc, hàng chục người đẹp tới Thái Lan để bắt đầu nhập cuộc Miss Universe. Họ mang theo nhiều vali chứa trang phục, quà tặng dành cho các thí sinh.
Gabriela Lacerda, người Brazil, mặc vest thanh lịch khi ra sân bay. Cô thuộc nhóm thí sinh tiềm năng của châu Mỹ. Người đẹp 21 tuổi, cao 1,78 m, là sinh viên ngành báo chí. Cô từng đoạt á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Brazil 2021.
Các người đẹp tạo dáng ở sân bay. Video: Beauty Pageants Center tổng hợp
Miss Universe Chile - Inna Moll - mặc crop top tôn eo thon. Cô 28 tuổi, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng gần một triệu người theo dõi trên Instagram. Mỹ nhân sinh trưởng trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật và sắc đẹp. Mẹ của cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Chile 1987.
Thí sinh của Curacao - Camille Thomas - chọn trang phục thanh lịch, gây chú ý với nụ cười sáng.
Mỹ nhân Ecuador - Nadia Mejia khi đến sân bay ở Thái Lan. Cô 29 tuổi, hiện là người mẫu có tiếng ở quê nhà. Cô từng đoạt danh hiệu Miss California USA 2016, top 5 Hoa hậu Mỹ. Năm 2024, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Ecuador 2024 và dừng chân ở danh hiệu á hậu 1.
Người đẹp Paraguay - Yanina Gómez - mang theo nhiều hành lý khi đến Thái tham gia cuộc thi.
Karla Bacigalupo, người Peru, nổi bật ở sân bay với trang phục và chiếc vương miện. Cô 34 tuổi, hiện làm người mẫu, diễn viên. Karla có bằng chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản lý tại Đại học Lima, Peru. Cô còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh tại Mỹ. Năm 2022, cô góp mặt trong phim ngắn giả tưởng The Devil, do Marie Rouhban đạo diễn. Người đẹp từng đóng chung dự án cùng các diễn viên Ilca Andrade, Nick Bardin, David Blindauer.
Stephany Abasali, người Venezuela - ứng viên sáng giá của mùa thi năm nay. Cô vào top dự đoán của nhiều chuyên trang nhan sắc trước cuộc thi. Mỹ nhân 25 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học kỳ cuối chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ. Trước khi đăng quang Hoa hậu Venezuela 2024, Abasali thi Hoa hậu Du lịch và Hoa hậu Du lịch Thế giới.
Miss Universe Canada - Jaime VandenBerg. Cô hiện là người mẫu ở quê nhà.
Thí sinh của Argentina - Aldana Masset - diện suit khi ra sân bay. Cô ghi điểm với gương mặt khả ái. Người đẹp 25 tuổi, hiện là ca sĩ và chuyên gia tư vấn hình ảnh.
Thí sinh của Bonaire và Pháp.
Cuộc thi lần thứ 74 khởi động vào đầu tháng 11, có hơn 130 thí sinh khắp thế giới tham gia. Mùa thi mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, tối 21/11.
Trước tin Thái hậu Sirikit qua đời, Thái Lan ban bố sẽ để quốc tang trong vòng một năm. Ông Nawat - Giám đốc điều hành cuộc thi Miss Universe - cho biết Miss Universe 2025 vẫn diễn ra theo kế hoạch nhưng được điều chỉnh lại về quy mô và các phần thi để phù hợp không khí trang nghiêm của sự kiện.
Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng sở hữu toàn bộ cổ phần của Miss Universe Organization.
Năm 2015, tổ chức được bán cho công ty IMG của CEO Amy Emmerich và chủ tịch Paula Shugart. Hai người này giữ nguyên vai trò cho đến khi doanh nhân chuyển giới Thái Lan, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, đại diện tập đoàn JKN Global Group có trụ sở chính ở Thái Lan, mua lại tổ chức từ cuối năm 2022 và điều hành. Thế nhưng, người này nộp đơn từ chức hồi giữa năm. Ngày 29/10, ban tổ chức thông báo bổ nhiệm ông Mario Búcaro vào vị trí CEO, thay cho bà Anne Jakrajutatip.
Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.
Tân Cao
Ảnh: Miss Universe, Instagram của nhân vật