Hướng đi của VinFast khi mở rộng toàn cầu

Trang CleanTechnica của Mỹ đánh giá hãng xe điện Việt Nam đang chuyển mình toàn diện, liên tục cải thiện quy trình và nâng chuẩn, tạo nền móng tiến ra toàn cầu.

Trong bài viết trên CleanTechnica, Raymond Tribdino, người có hơn 20 năm kinh nghiệm theo dõi ngành công nghiệp ôtô và công nghệ cho biết, ông có ba lần thăm tổ hợp nhà máy VinFast Hải Phòng, gần nhất là trong năm nay.

Tổ hợp nhà máy VinFast tại Hải Phòng. Ảnh: VinFast

Trong dịp thăm nhà máy của hãng xe Việt Nam, Raymond đánh giá VinFast có bước tiến lớn trong sản xuất, nghiên cứu và phát triển, cho rằng đây là "sự chuyển mình toàn diện". Thông qua các báo cáo kinh doanh và ý kiến của chuyên gia tài chính, cây viết của CleanTechnica nhận định VinFast đang đầu tư khoản tiền lớn cho giai đoạn trước mắt, tập trung vào ba mảng: xây dựng mạng lưới showroom, chiến dịch marketing sáng tạo và hoạt động R&D cho các dòng xe mới.

"Nếu nhìn vào quá khứ thì đây là khoản đầu tư tốt", Raymond dẫn lời một chuyên gia tài chính, thêm rằng báo cáo mới đây của VinFast là bài học trong chi tiêu chiến lược. "VinFast chịu chi khoản tiền trước mắt để chinh phục thị trường xe điện toàn cầu sau này", ông nói. CleanTechnica cũng dẫn số liệu cho thấy hoạt động của VinFast đang tăng tốc mạnh.

Nửa đầu năm 2025, VinFast giao 72.167 xe điện, tăng 223% so với cùng kỳ. Nếu tính cả xe hai bánh điện, tổng sản lượng đạt 114.484 chiếc, tăng 447 %. Hãng này cũng công bố có gần 400 showroom toàn cầu, đã giao 20.380 xe trong tháng 10, đưa tổng số bàn giao 10 tháng của 2025 tại Việt Nam lên 124.264 chiếc.

Robot tự động hóa trong nhà máy VinFast. Ảnh: VinFast

So với lần thăm nhà máy VinFast hồi 2022, trang CleanTechnica đánh giá VinFast đã làm chủ công nghệ, tự thiết kế hệ thống quản lý pin, nghiên cứu khả năng quản lý nhiệt độ và từng bước phát triển hóa chất pin với đối tác quốc tế. Hãng xe Việt Nam cũng ứng dụng AI để phát hiện lỗi vi mô, quản lý chất lượng theo hướng từ kiểm tra sang phòng ngừa lỗi từ gốc.

Theo đó, các xưởng dập ở nhà máy VinFast, mỗi máy được hiệu chỉnh với sai số tính bằng micromet, độ chính xác tương đương các hãng xe hàng đầu thế giới. "Năm 2022, kiểm soát chất lượng tại đây diễn ra ở các trạm kiểm tra, nhưng hiện được xây dựng ngay từ mỗi bước của quy trình", Raymond cho biết. "Những tấm thân xe rời dây chuyền năm 2025 phù hợp tiêu chuẩn của các dòng xe cao cấp. Độ khít và độ hoàn thiện rất xuất sắc".

Trang tin Mỹ cho rằng, điều thúc đẩy cho chuyển biến này đến từ quan điểm "phải khắc phục sai sót lập tức" của Chủ tịch VinFast Phạm Nhật Vượng, và tinh thần đó đã đi vào cách toàn bộ hệ thống này vận hành.

Quang Anh