Hướng dẫn viên gợi ý ăn chơi ở đảo Phú Quý

Bình ThuậnĐảo Phú Quý đang vào mùa đẹp nhất năm, biển êm, trời tạnh ráo, thuận lợi cho chuyến đi trong kỳ nghỉ lễ 30/4.

Đảo Phú Quý đang là một trong những điểm đến thu hút đông khách du lịch sau Covid-19. Theo Sở Du lịch Bình Thuận, năm 2022 lượng khách đến đảo đạt hơn 93.000 người, cao nhất từ trước đến nay. Thời điểm thích hợp nhất để khám phá đảo Phú Quý là mùa xuân - hè vì biển êm, gió nhẹ, không có mưa, dễ dàng di chuyển ra đảo.

Anh Huỳnh Ka, sống tại Phú Quý, là hướng dẫn viên du lịch. Anh cho hay trước dịp nghỉ lễ 30/4 nửa tháng, nhiều tour, phòng khách sạn đã kín khách. Cuối tuần vừa qua, các tour tham quan Hòn Tranh, tour lặn ngắm san hô bãi cạn đón khoảng 600 khách mỗi ngày, gần gấp đôi ngày thường. Dự kiến trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, con số này sẽ tăng.

Anh Ka cũng chia sẻ thêm về cách di chuyển đến Phú Quý, các điểm ăn uống, vui chơi tại huyện đảo này trong kỳ nghỉ 30/4.

Khu vực thuộc Gành Hang. Ảnh: Bích Phương

Di chuyển

Du khách ở TP HCM di chuyển bằng ôtô khoảng hơn 4 tiếng đến thành phố Phan Thiết. Từ 30/4, thời gian di chuyển còn hơn 2 tiếng khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi vào hoạt động.

Du khách ở Hà Nội có thể đặt chuyến bay đến Cam Ranh (Nha Trang), sau đó đi khoảng 4 tiếng tới thành phố Phan Thiết hoặc bay tới TP HCM và di chuyển tương tự như trên.

Từ cảng Phan Thiết, du khách đi tàu cao tốc ra đảo. Hiện có 5 loại tàu gồm Phú Quý Express, Superdong, Chấn Kha Phú Quý, Hưng Phát 26 và Phú Quý Island. Thông thường các tàu xuất bến từ khoảng 6h30 đến 7h30, tùy ngày sẽ có chuyến sớm hơn vào 5h30 hoặc muộn nhất 15h. Du khách đặt vé trước và lưu ý ra cảng trước giờ tàu chạy khoảng 30 phút. Thời gian tàu chạy không cố định vì còn phải căn cứ vào thời tiết.

Để có thoải mái và tránh say sóng, du khách nên chọn vị trí ghế ngồi giữa tàu hoặc giường nằm tầng dưới. Tàu chạy 2-3 tiếng sẽ cập bến đảo Phú Quý. Giá vé dao động 350.000-400.000 đồng một chiều tùy loại tàu.

Trên đảo, du khách đi lại bằng xe máy, có một trục đường chính, dễ di chuyển.

Lưu trú

Một căn homestay trên đảo Phú Quý. Ảnh: Huỳnh Ka

Đảo Phú Quý chưa phát triển nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng, chủ yếu là khách sạn nhỏ, nhà nghỉ hoặc homestay. Các điểm lưu trú tại khu vực xã Tam Thanh được nhiều du khách chọn vì gần nhà hàng, đi lại buổi tối thuận tiện, điểm trừ là ít phòng sát biển.

Ngược lại, nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở xã Long Hải nằm sát biển, cách trung tâm hơn 2 km. Nhưng đường đi từ xã Long Hải vào trung tâm buổi tối khá vắng vẻ, không có đèn, ít xe qua lại.

Một số homestay trên đảo có thể tham khảo: Homestay Linh Ca, Nhà Mình homestay, Hometown Làng Chài, La Isla Bonita homestay. Khách sạn bình dân trên đảo có thể kể đến khách sạn Hải Long, Bảo Quân, Phú Liên, Bảo Trân, Thanh Xuân, Lamin, Toàn Uy.

Điểm tham quan

Huỳnh Ka chia sẻ trong các ngày lễ sắp tới, dự kiến lượng khách tại các điểm tham quan trên đảo sẽ đông đúc. Hiện vào cuối tuần, hầu hết điểm tham quan như dốc Phượt, gành Hang, đều kín khách xếp hàng chụp hình, ngắm cảnh. Ka cho hay thời gian 3 ngày 2 đêm là vừa đủ để du khách khám phá đảo lớn, tham gia các tour lặn, chèo SUP, câu mực.

Các điểm tham quan miễn phí trên đảo gồm gành Hang, dốc Phượt, cánh đồng điện gió Phú Quý, bãi Nhỏ, làng chài Tam Thanh, bờ kè Lăng Cô, đỉnh núi Cao Cát, Mộ Thầy, bãi tắm Hải Đảo, vịnh Triều Dương, bờ kè Bãi Lăng, hải đăng Phú Quý.

Ngoài ra, trên đảo có một số tour do nhóm hướng dẫn viên địa phương tổ chức. "Du khách muốn tham gia tour cần đặt trước. Các tour giới hạn 20-50 khách mỗi buổi", anh Huỳnh Ka cho biết.

Tour tham quan Hòn Tranh, một đảo nhỏ cách đảo Phú Quý 800 m về hướng đông nam, giá khoảng 250.000 đồng mỗi người. Khách được cano đưa đón, câu cá, lặn ngắm san hô, dừng chụp ảnh trên đảo, ăn trưa tại nhà bè. Đồ ăn là những món cá tươi chế biến tại chỗ. Giá tour không bao gồm bữa ăn.

Tour lặn ngắm san hô, chèo SUP được tổ chức tại bãi cạn thuộc xã Long Hải có giá 250.000 đồng mỗi người. Du khách được cano đưa ra một bè nhỏ để cất đồ, sau đó tiếp tục chèo SUP ra bãi cạn. Hướng dẫn viên sẽ chỉ dẫn du khách chi tiết cách chèo SUP và sử dụng thiết bị lặn ngắm san hô. Khi lặn có người kèm riêng.

Các tour câu cá, câu mực riêng được tổ chức tùy theo tình hình thời tiết trên đảo.

Điểm ăn uống

Hải sản và bò nóng là hai đặc sản nổi tiếng Phú Quý. Trên đảo không có nhà hàng sang trọng, hầu hết là quán ăn gia đình, quán nhậu hoặc các điểm bán hải sản tươi tại làng bè và của người dân đánh bắt.

Du khách muốn thưởng thức hải sản có thể lựa chọn các địa điểm như Lưới Seafood, Lộc Phát 68, Ông Già, BBQ Bãi Cạn, BBQ 5h chiều. Ngoài ra, lồng bè bãi cạn phục vụ hải sản tươi, thực khách thưởng thức đồ ăn ngay tại bè cá. Nên ăn thử cua huỳnh đế và cua mặt trăng, đặc sản Phú Quý.

Một đặc sản khác của huyện đảo là món bò nóng. Đây là thịt bò tơ - những con bò chưa quá một tuổi. Theo lý giải của dân địa phương, bò trên đảo được chăn thả tại các đồng cỏ ven biển nên ít mỡ, thịt mềm. Sau khi lấy thịt, phần bì được thui bằng gỗ cây ngũ trảo, tạo mùi thơm đặc trưng. Các quán phục vụ bò theo kg, sau đó chế biến theo kiểu nhúng dấm hoặc làm bò né. Một số địa chỉ tham khảo là quán Hòa Thướng, Ngọc Tình, Thanh Bình, Thu Viễn.

Lưu ý

Mặc dù tháng 4 là mùa biển êm, sóng nhẹ, du khách vẫn nên kiểm tra kỹ thời tiết, mức gió và sóng trên ứng dụng Windfinder hoặc Windy. Thông thường, gió giật khoảng cấp 3-4, mức sóng dưới 1 m là thời tiết đẹp.

Du khách dễ say sóng nên uống chống say trước khi lên tàu. Hướng dẫn viên chia sẻ từ cảng Phan Thiết ra đảo Phú Quý được coi là cung đường biển khó di chuyển, có sóng ngang và nhiều xoáy. Do đó, tàu thuyền không thể xuôi dòng mà phải vượt sóng, gây rung lắc ngay cả khi sóng nhẹ.

Chi phí tham khảo

Vé xe khách TP HCM - Phan Thiết: 170.000 - 250.000 đồng một người một chiều.

Vé tàu ra đảo: 350.000 - 400.000 đồng một người một chiều.

Chi phí thuê xe máy trên đảo: 100.000 - 120.000 đồng mỗi ngày, chưa tính tiền xăng.

Chi phí lưu trú: 300.000 - 600.000 đồng một phòng một đêm.

Chi phí ăn uống: 500.000 - 1 triệu đồng mỗi người cho 3 ngày.

