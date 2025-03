Bộ Công an dự kiến xét thí sinh có IELTS 5.5, bỏ kết hợp học bạ

Các trường công an dự kiến 3 phương thức tuyển sinh, trong đó có kết hợp bài thi đánh giá của Bộ Công an với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS 5.5 trở lên.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết thông tin trên tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, ngày 16/3.

Năm nay, 8 trường công an tuyển mới 2.200 sinh viên trình độ đại học. Ba phương thức tuyển sinh dự kiến gồm: tuyển thẳng thí sinh đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế; dựa vào kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét điểm bài thi đánh giá kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm mới so với năm ngoái là khối trường công an xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với bài thi đánh giá thay vì điểm học bạ.

Dự kiến, thí sinh có IELTS tương đương 5.5 trở lên có thể tham gia xét tuyển kết hợp. Năm ngoái, mức yêu cầu là IELTS 7.5 với nhóm xét tuyển sớm.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt phát biểu tại ngày hội tư vấn - hướng nghiệp ngày 16/3. Ảnh: Dương Tâm

Về quá trình đăng ký dự tuyển, năm nay, các thí sinh có nguyện vọng vào trường công an nộp hồ sơ tại trụ sở công an xã, phường, nơi đăng ký thường trú, do đã bỏ công an cấp huyện.

Thí sinh đăng ký dự tuyển trước 15/4. Sau đó, công an cấp xã sẽ tổ chức sơ tuyển, đảm bảo thí sinh đạt tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, học lực, sức khỏe, hoàn thành trước 30/5.

Trước đó, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã công bố cấu trúc và đề minh họa bài thi đánh giá mới, nhằm phù hợp với lứa thí sinh đầu tiên tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đề minh họa bài thi đánh giá năng lực Bộ Công an

Bài thi gồm ba phần: tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh làm bài trong 180 phút với hình thức thi viết, tổng điểm là 100.

Phần tự luận bắt buộc gồm một câu nghị luận xã hội với tổng điểm tối đa là 25. Phần trắc nghiệm bắt buộc gồm 35 câu Toán (35 điểm), Lịch sử 10 câu (10 điểm), Ngoại ngữ 20 câu (15 điểm).

Phần trắc nghiệm tự chọn có 15 câu (15 điểm). Thí sinh chọn một trong các môn Vật lý (CA1), Hóa học (CA2), Sinh học (CA3), Địa lý (CA4).

Năm ngoái, điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển theo phương thức kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn theo phương thức này cao nhất là 25,52.

Dương Tâm