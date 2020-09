Hướng dẫn nhà nông sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn

Tổ chức các khóa huấn luyện và cung cấp tài liệu hướng dẫn giúp nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và có trách nhiệm.

Hội nghị trực tuyến về chương trình Đại sứ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và có trách nhiệm "Cùng nhận thức, cùng tiến bộ" (Appreciate and Advance together) do tập đoàn toàn cầu Bayer (có chuyên môn trong các lĩnh vực về khoa học đời sống, bao gồm chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng) vừa tổ chức. Chương trình thu hút hơn 2.000 người từ 14 quốc gia, trong đó hơn 750 người chủ động tham gia hội nghị.

Ông Liam Condon - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm giám đốc nhánh Khoa học Cây trồng, Tập đoàn Bayer phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến.

Nhà khoa học ở các trường đại học, nhà nghiên cứu, sinh viên, các đoàn thể, cơ quan chuyên môn, nông dân và nhân viên Bayer đã bỏ phiếu lựa chọn ra những giải pháp quan trọng nhằm giúp nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn. Việc tổ chức các khóa huấn luyện sử dụng trang bị bảo hộ an toàn, cung cấp tài liệu kèm thông tin được xem là giải pháp quan trọng, chiếm 27% tổng số lựa chọn.

Tiếp đến là các giải pháp: Cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân với chi phí hợp lý; Tăng cường sáng kiến hợp tác giữa các bên liên quan (nhà cung cấp sản phẩm bảo vệ thực vật, chính phủ, trường học và cộng đồng nông dân); Cải tiến thiết bị, công nghệ ứng dụng; Đưa ra khung pháp lý về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thúc đẩy sử dụng máy phun chuyên nghiệp có những chuyên gia, công nhân được trả lương để thao tác việc này; thúc đẩy cơ giới hóa; thúc đẩy việc sử dụng máy bay không người lái cũng được chú trọng.

Kết quả bỏ phiếu trực tiếp về những phương pháp quan trọng nhất giúp nâng cao tính an toàn cho người dùng và nông dân.

Để có thể tổ chức được nhiều nhất các khóa đào tạo cho nông dân, Bayer đã triển khai chương trình "Đại sứ sử dụng thuốc bảo vật an toàn và có trách nhiệm" (Safe Use Ambassador) từ năm 2017. Mục đích của chương trình hướng tới việc đào tạo sinh viên, những người sau này sẽ đưa kiến thức của họ đến nông dân ở chính quốc gia của họ, qua đó giúp nông dân tăng cường khả năng sử dụng thuốc bảo vật an toàn và có trách nhiệm.

Chương trình thường tổ chức một cuộc thi cho sinh viên với giải thưởng là cơ hội tham gia khóa đào tạo tại Đức. Năm nay, do Covid-19, không thể mời những sinh viên đó đến Đức, Bayer tổ chức hội nghị trực tuyến, để duy trì quan hệ đối tác với các trường đại học và quốc gia tham gia cho đến khi có thể được thực hiện như trước trong thời gian tới. Hội nghị cũng tạo môi trường để những người tham gia trao đổi kinh nghiệm, tầm nhìn cho chương trình.

Tiến sĩ Vira Kusuma Dewi, chuyên gia bảo vệ cây trồng, giảng viên trường đại học Padjadjaran, Indonesia cho biết việc hợp tác với Bayer giúp sinh viên của trường trau dồi kiến thức chuyên môn, trao đổi kiến thức với nông dân. Mục đích nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp bền vững trong tương lai, thay đổi hành vi của người nông dân.

Giáo sư, tiến sĩ Asif Ali, giảng viên trường đại học MNS, Multan, Pakistan liệt kê một số sáng kiến tại Pakistan như tổ chức hội thảo hàng năm hay các cuộc thi Vlogs để sinh viên tăng cường kiến thức về sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật, cung cấp mặt nạ, găng tay đi kèm thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng. Để phát triển bền vững, nhiều sinh viên có ý thức giữ mối quan hệ thân thiết với người nông dân.

Là một sinh viên đoạt giải từ chương trình Đại sứ lần trước, Nimeshkumar Gorani (Ấn Độ) cho biết nông dân Ấn Độ đánh giá cao sáng kiến của Bayer. Sau khi được sinh viên hướng dẫn lại, người nông dân hiểu hơn về sự an toàn và quản lý có trách nhiệm đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật, hiểu được sức khỏe là tài sản, là sự giàu có. Nam sinh viên mong muốn tăng mức độ hợp tác, xây dựng nguồn lực cho các hoạt động đào tạo tại làng xã để hiểu hơn về tầm quan trọng của việc đo lường sự an toàn và thực hành.

Nimeshkumar Jitendra Gorani - thí sinh chiến thắng trong cuộc thi "Đại sứ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật An toàn và có trách nhiệm" tại Ấn Độ năm 2018 chia sẻ về những kinh nghiệm sau khi tham gia khóa đào tạo tại Đức.

Còn nữ sinh viên Jane Navasquez (Philippines) sau khi tham gia chương trình và được đào tạo một khóa ngắn hạn tại trụ sở của Bayer càng cảm thấy có trách nhiệm phải chia sẻ các thông tin về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, mối nguy cơ tiềm tàng từ việc sử dụng không an toàn. Qua đó để người nông dân hiểu rằng, nguồn vốn lớn nhất họ có khi lao động không phải là tiền mà là cơ thể của mình, giữ cho cơ thể khỏe mạnh là rất quan trọng.

"Người nông dân đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực. Là đại sứ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, tôi muốn ủng hộ, quan tâm và hướng dẫn họ về việc sử dụng an toàn và có trách nhiệm", Jane khẳng định.

Jane Mae R. Navasquez - thí sinh chiến thắng trong cuộc thi "Đại sứ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật An toàn và có trách nhiệm" tại Philippines năm 2018 chia sẻ về những trải nghiệm khi tham gia chương trình đào tạo tại Monheim, Đức.

Đặt ra vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và có trách nhiệm, tập đoàn toàn cầu Bayer hướng tới ba mục tiêu lớn nhất là tăng năng suất đồng thời bảo vệ người nông dân, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.

Ông Liam Condonm, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc nhánh Khoa học Cây trồng, Tập đoàn Bayer cho biết, thực hiện các khóa đào tạo về cách sử dụng an toàn sản phẩm là một phần cơ bản trong chiến lược quản lý của công ty, hướng tới tầm nhìn "Sức khỏe cho mọi người, Đói nghèo không cho ai" (Health for all, Hunger for none).

Bayer tiếp cận với hàng triệu nông dân trên khắp thế giới để đảm bảo họ đang sử dụng sản phẩm của mình một cách an toàn. "Ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, một trong những vấn đề cấp bách là bảo vệ người nông dân và người sử dụng các trang bị bảo hộ khi dùng sản phẩm bảo vệ thực vật. Một số lý do có thể dẫn đến việc sử dụng các dụng cụ bảo hộ không đúng cách, là sự thiếu nhận thức của nông dân và thiếu khuôn khổ pháp lý về việc sử dụng các dụng cụ bảo hộ an toàn và thiếu các khóa đào tạo.", ông chia sẻ.

Ông cũng cho biết, Bayer sẽ mở rộng chương trình "Đại sứ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn" sang nhiều quốc gia khác trong những năm tiếp theo nhằm tăng cường mạng lưới của tập đoàn này và truyền tải thông điệp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn tới nhiều người hơn.

Tại Việt Nam, chương trình được khởi động lần đầu tiên vào tháng 10/2017 tại trường đại học Nông lâm TP HCM, đến nay đã thu hút gần 2.000 lượt sinh viên tham gia. Cuộc thi giúp sinh viên nâng cao kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và hướng đến lợi ích chung của cộng đồng; giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học và truyền tải tới nông dân cũng như trang bị kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu công việc sau khi ra trường.

Hoàng Anh