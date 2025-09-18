Hướng dẫn chọn tour ngắm mùa vàng Mù Cang Chải và Hoàng Su Phì

Du khách có thể lựa chọn tour trọn gói từ Hà Nội hoặc tự túc khám phá Mù Cang Chải và Hoàng Su Phì với chi phí từ 2,8 triệu đồng một người.

Từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10, các tour ngắm mùa vàng tại miền núi phía Bắc gồm Mù Cang Chải (Yên Bái cũ, nay thuộc Lào Cai), Hoàng Su Phì (Hà Giang cũ, nay thuộc Tuyên Quang) bắt đầu được nhiều công ty du lịch và cá nhân khai thác, với hai hình thức, tour trọn gói từ Hà Nội và tour tại điểm đến.

Tour trọn gói Mù Cang Chải 3 ngày 2 đêm có giá dao động từ 2,8 đến 3,5 triệu đồng. Đại diện PYS Travel cho hay hiện công ty cung cấp các tour ngắm mùa vàng Mù Cang Chải, xuất phát từ Hà Nội có giá 2,88 triệu đồng một người, khởi hành các ngày cuối tuần tháng 9 và đầu tháng 10.

Tour sẽ ghé qua các địa điểm nổi tiếng gồm xã Nghĩa Lộ, thăm suối nước nóng Trạm Tấu, đèo Khau Phạ - một trong tứ đại đỉnh đèo vùng núi Đông - Tây Bắc, các địa danh ở Mù Cang Chải như đồi Mâm xôi, Móng ngựa. Với tour này, du khách chỉ ở Mù Cang Chải trong ngày, không nghỉ đêm. Hai đêm trong hành trình, du khách lưu trú tại Nghĩa Lộ và Trạm Tấu.

Tương tự, Vietravel Hà Nội cũng có tour mùa vàng Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải, nhưng hành trình có chút khác biệt. Du khách có một đêm ở Nghĩa Lộ và một đêm ở Mù Cang Chải, giá tour gần 3,5 triệu đồng một người.

Đồi Móng Ngựa nhìn từ trên cao, sáng 17/9. Ảnh: Khang Phủ

Với điểm ngắm mùa vàng ở Hoàng Su Phì, Vietravel Hà Nội có tour 3 ngày 2 đêm, khởi hành 26/9 với giá 3 triệu đồng một người. Đây là giai đoạn được coi "cao điểm" của mùa vàng tại Hoàng Su Phì. Du khách có một đêm ở homestay tại Hoàng Su Phì và một đêm ở phường Hà Giang (TP Hà Giang cũ).

Tour của PYS Travel kết hợp các điểm đến Hoàng Su Phì - Chiêu Lầu Thi - Cốc Pài - Bắc Hà có giá 3,38 triệu đồng một người. Các điểm tham quan ngắm lúa đẹp nhất tại Hoàng Su Phì có Nậm Ty, Thông Nguyên, Bản Luốc, Bản Phùng, Nậm Hồng.

Thực tế, không nhiều công ty du lịch tại Hà Nội triển khai các tour ngắm mùa vàng. Anh Việt Hùng, Giám đốc Công ty Du lịch Sao Mai tại Hà Nội, cho biết tour ngắm mùa lúa vàng là tour đặc thù, diễn ra theo mùa vụ ngắn, thường diễn ra trong một tháng, chủ yếu vào cuối tuần. Ngoài ra, đa phần khách tự đi, đến nơi đặt dịch vụ của các hướng dẫn viên địa phương hoặc đặt trước từ nhà. Các công ty du lịch ở Hà Nội thường chỉ liên kết, gom khách cho bên đứng ra tổ chức hoặc làm tour theo yêu cầu.

Với tour tại điểm đến, hướng dẫn viên và các công ty địa phương sẽ khai thác, kết hợp đón đưa khách từ Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc. Du khách cũng có thể tự túc di chuyển từ Hà Nội (xe cá nhân hoặc xe khách), đến nơi mua tour tại chỗ, tùy lựa chọn ăn uống, di chuyển và chụp ảnh mà khác nhau về giá cả.

Tại Mù Cang Chải, tour của hướng dẫn viên địa phương có giá từ 600.000 đến hai triệu đồng một ngày. Loại hình này phổ biến do địa hình phức tạp phải di chuyển bằng xe máy, đòi hỏi người địa phương có kinh nghiệm lái xe. Gói tour thường bao gồm xe ôm và dịch vụ quay, chụp ảnh bằng flycam.

Các dịch vụ khác như lưu trú và ăn uống, du khách tự túc, như đặt phòng trước từ website, mạng xã hội hoặc theo gợi ý của hướng dẫn viên. Giá phòng khá đa dạng, dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng một đêm, tùy homestay hay resort. Đồ ăn cũng có thể do hướng dẫn viên gợi ý hoặc du khách mách lẫn nhau.

Du khách ở Hoàng Su Phì tuần thứ ba tháng 9. Ảnh: Giang Vũ

Theo anh Vũ Tuấn, một hướng dẫn viên tại Hoàng Su Phì, tour tại điểm đến có giá từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng một người, tùy thuộc dịch vụ đi kèm. Các điểm đến ngoài Hoàng Su Phì còn có địa danh lân cận như thảo nguyên Suôi Thầu. Du khách sẽ ở homestay giữa ruộng bậc thang tại Bản Phùng.

Các điểm check in trong tour thường gồm Bản Phùng, Mâm xôi Nậm Khòa, móng ngựa Nậm Hồng, thảo nguyên Suôi Thầu, đèo Gió, Xín Mần, trải nghiệm uống trà shan tuyết cổ thụ. Với các tour của hướng dẫn viên bản địa, du khách lựa chọn thêm các gói chụp ảnh, quay video, có flycam sẽ đắt hơn. Các dịch vụ như thuê trang phục, phụ kiện không bao gồm trong giá tour.

Theo đại diện các công ty du lịch, du khách mua tour dưới bất kỳ hình thức nào cũng nên tham khảo từ nhiều nguồn uy tín và tin cậy, để tránh các "bẫy" du lịch, lừa đảo, mất tiền, hoặc ảnh hưởng chất lượng chuyến đi.

Tâm Anh