5 homestay ngắm mùa vàng ở Hoàng Su Phì

Tuyên QuangChọn các homestay giữa đồng lúa, du khách vừa thư giãn vừa chiêm ngưỡng được cảnh sắc mùa vàng.

Từ tuần thứ ba của tháng 9, các thửa ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì sẽ vào mùa cao điểm. Du khách đi ngắm lúa có thể tham khảo các homestay này để tiện lựa chọn chỗ nghỉ. Homestay được cộng đồng du lịch Hoàng Su Phì với gần 50.000 thành viên gợi ý và được đánh giá cao, từ 8 điểm trở lên, trên các website đặt phòng nổi tiếng Booking và Agoda.

Hoàng Su Phì Lodge

Không gian giữa ruộng lúa của Hoàng Su Phì Lodge. Ảnh: Booking

Hoàng Su Phì Lodge nằm ở xã Thông Nguyên, là khu nghỉ được đánh giá thân thiện môi trường. Đây là điểm đến cho những người muốn trải nghiệm du lịch bền vững, thư giãn giữa khung cảnh ruộng bậc thang đã được xếp hạng danh thắng quốc gia, và khám phá văn hóa các dân tộc thiểu số. Homestay có bể bơi, dịch vụ đưa đón, dịch vụ phòng, Wi-Fi, phòng xông hơi, sân chơi trẻ em và khu vệ sinh tiện nghi.

Đánh giá từ du khách: Đường lên hơi vất vả, bãi đỗ chỉ dành cho xe cá nhân. Phòng hơi cũ nhưng tương đối sạch sẽ. Khung cảnh yên bình, phù hợp để nghỉ dưỡng, đặc biệt vào mùa lúa chín. Đồ ăn địa phương ngon, giá hợp lý.

Panhou Retreat

Panhou Retreat ẩn giữa không gian núi rừng và ruộng bậc thang. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng

Panhou Retreat nằm ở xã Thông Nguyên, là khu nghỉ sinh thái giao thoa thiên nhiên và văn hóa địa phương, chủ yếu là người Dao đỏ. Homestay có tên ban đầu là Ecolodge Pan Hou Village, được xây dựng năm 2004, sau đó nâng cấp và đổi tên thành Panhou Retreat tháng 3/2022. Khu nghỉ có 22 bungalow, các phòng được xây từ vật liệu tự nhiên như gỗ, tre và mái lợp lá cọ, lấy cảm hứng từ nhà sàn của người Dao, khép kín, ban công rộng rãi.

Đánh giá từ du khách: Không gian yên bình, tách khỏi sự ồn ào của phố thị, không khí trong lành, thích hợp để thư giãn. Tuy nhiên, vị trí hơi khó tìm, phải đi bộ đoạn đường dài. Wi-Fi không ổn định.

Lagom Suphi Retreat

Khu nghỉ Lagom Suphi Retreat. Ảnh: Agoda

Lagom Suphi Retreat có thiết kế mang phong cách "Lagom" của Thụy Điển, nghĩa là "vừa đủ, không quá nhiều, không quá ít", nhấn mạnh sự hoà hợp thiên nhiên. Khu nghỉ nhìn thẳng ra đồng lúa. Thiết kế phòng nghỉ mang văn hóa bản địa, sử dụng tông màu trầm và họa tiết thổ cẩm đặc trưng của người H'Mông. Nhà hàng phục vụ các bữa ăn theo phong cách Á - Âu.

Đánh giá từ du khách: Khu nghỉ dành cho nhóm khách nhỏ, ít nhu cầu giao tiếp. Đường đi lại khó khăn, chỉ dành cho xe máy. Các căn phòng liền nhau, cách âm kém.

Bungalow Hoàng Su Phì

Bungalow Hoàng Su Phì nhìn từ trên cao. Ảnh: Booking

Bungalow Hoàng Su Phì, tọa lạc tại xã Thông Nguyên. Đây là điểm đến được nhiều du khách yêu thích nhờ sự kết hợp văn hóa dân tộc Dao đỏ và hiện đại, phù hợp cho người vừa muốn trải nghiệm nghỉ dưỡng vừa khám phá văn hóa địa phương. Các bungalow đều có ban công lớn, dựng từ vật liệu tự nhiên như tre, nứa, trúc, gỗ và mái lợp tranh.

Đánh giá của du khách: Chỗ nghỉ là điểm dừng chân phổ biến cho các nhóm tour, với không gian đẹp. Tuy nhiên, phòng ở hơi nhỏ, tiếp cận khó và nhân viên ít người nói được tiếng Anh.

Hồ Thầu Eco-Village

Hồ Thầu Eco-Village nằm ở vị trí cao với tầm nhìn đẹp. Ảnh: Eco-Village

Hồ Thầu Eco-Village thuộc xã Hồ Thầu, là khu nghỉ dưỡng sinh thái cộng đồng, nằm ở chân núi Chiêu Lầu Thi. Đây là điểm đến được nhiều du khách chọn bởi sự kết hợp văn hóa dân tộc (chủ yếu là người Dao đỏ và H'Mông) với các tiện ích hiện đại, trải nghiệm du lịch bền vững, khám phá ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và vườn chè shan tuyết cổ thụ. Các căn homestay được có thiết kế giống nhà sàn truyền thống.

Đánh giá từ du khách: Hầu hết du khách đánh giá khu nghỉ có view đẹp, nhân viên nhiệt tình. Tuy nhiên cũng như nhiều nơi khác, phòng ở nhỏ và một số phòng hơi cũ.

