Hướng dẫn cách ăn dimsum đúng cách

Dimsum phải dùng với cả thìa và đũa, chấm một lượng vừa phải vào nước tương và ăn khi còn nóng.

Dimsum xuất phát từ các quán trà nửa cuối thế kỷ 19 tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó phát triển mạnh ở nhiều nơi như Hong Kong. Các thương gia trên Con đường tơ lụa khi đó nghỉ ngơi trong các quán trà và ăn các bữa dimsum với những đồ ăn nhỏ, đơn giản. Khi đến nhiều nơi trên thế giới, họ phổ biến bữa ăn theo hình thức này. Dimsum từ đó trở nên nổi tiếng.

Ăn dimsum đúng cách Một số lưu ý để ăn dimsum đúng cách. Video: Mai Anh Ông Nguyễn Trần Minh, Quản lý nhà hàng Ming phong cách Quảng Đông tại Hà Nội, tư vấn một số kinh nghiệm và cách ăn dimsum đúng cách. Trà là loại đồ uống phù hợp nhất Dimsum khởi đầu từ các quán trà nên đây là loại đồ uống phù hợp nhất. Trà hoa cúc hay phổ nhĩ thường được phục vụ xuyên bữa ăn. Đầu bữa, trà có tác dụng làm sạch vị giác, trong bữa, trà giúp giảm ngấy và cuối bữa để tráng miệng. Nếu trà hết, hãy nâng nhẹ nắp để báo nhân viên phục vụ bạn cần rót thêm. Dùng thìa và đũa Thìa và đũa là hai thứ không thể thiếu khi thưởng thức dimsum. Riêng với tiểu long bao (xiao long bao), một loại bánh bao nhỏ nhân thịt lợn và nước sốt, hãy dùng đũa gắp miếng bánh lên thìa, cắn để nước súp tràn ra thìa rồi húp, phần vỏ ăn cuối cùng. Chấm cùng nước tương Nước tương kết hợp giấm gừng, dầu ớt hoặc mù tạt là lựa chọn phổ biến dùng kèm dimsum. Chỉ chấm một lượng nhỏ, tránh ngâm cả miếng, để tôn hương vị umami mà không làm át đi vị gốc của món ăn. Với tiểu long bao, chỉ nên chấm phần vỏ sau khi đã húp hết nước súp.

Ăn từ đĩa riêng

Thực khách sẽ được phục vụ đĩa riêng. Vì thế, hãy chuyển thức ăn từ đĩa chung sang đĩa hoặc bát của riêng của bạn trước khi ăn. Điều này thể hiện sự lịch sự và tôn trọng những người ăn cùng.

Ăn khi còn nóng

Một bữa dimsum ngon nên có sự kết hợp giữa các món hấp, chiên và nướng, cân bằng giữa các món nặng và nhẹ. Hãy bắt đầu với món mặn, chờ đến sau khi thưởng thức các món mặn rồi mới gọi món tráng miệng ngọt. Và lưu ý, tất cả các loại dimsum phải ăn khi còn nóng.

Cắn từng miếng thay vì ăn hết một lúc

Tốt nhất cắn từng miếng nhỏ thay vì ăn hết miếng dimsum trong một lần. Việc ăn chậm giúp thực khách thưởng thức được hương vị của món ăn một cách triệt để. Nhiều người thường ăn hết trong một lần, dễ gây bỏng miệng.

Tâm Anh