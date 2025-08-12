Hưng Yên nghiên cứu đề án thành lập khu kinh tế tự do

Hưng Yên xây dựng đề án thành lập khu kinh tế tự do, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Báo cáo tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc - Tổ trưởng Tổ công tác số 5 của Thủ tướng về gỡ vướng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, ngày 12/8, tỉnh Hưng Yên cho biết địa phương đang chỉ đạo các sở, ngành cùng các đơn vị tư vấn nghiên cứu, lập Đề án thành lập khu kinh tế tự do Hưng Yên. Khu này được nghiên cứu lập trên cơ sở khu kinh tế Thái Bình (cũ).

Theo báo cáo, khu kinh tế tự do Hưng Yên hướng tới phát triển theo mô hình tích hợp, đa ngành, lĩnh vực, tập trung vào các ngành công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ số và chất lượng cao, hình thành một hệ sinh thái sống năng động. Khu này sẽ vận hành theo thể chế và chính sách đột phá để thúc đẩy tự do kinh doanh, vốn, nhân tài và quản trị, đóng vai trò cửa ngõ đưa miền Bắc Việt Nam ra thế giới.

"Đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng của tỉnh đang nghiên cứu xây dựng các nội dung đề án và chuẩn bị thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến", tỉnh Hưng Yên cho biết.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại cuộc làm việc, ngày 12/8. Ảnh: VGP

Đề án này thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc trước đây với lãnh đạo tỉnh Thái Bình (cũ), đồng thời phù hợp định hướng phát triển đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi hợp nhất. Mục tiêu là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Khu kinh tế tự do (Free Economic Zone - FEZ) là một khu vực được Nhà nước áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm thu hút đầu tư, thương mại và dịch vụ quốc tế. Trong FEZ, thường sẽ có ưu đãi thuế (thu nhập doanh nghiệp, xuất nhập khẩu, giá trị gia tăng); thủ tục hành chính đơn giản và nhanh gọn; quy định riêng về xuất nhập khẩu hàng hóa, vốn, nhân lực; hạ tầng đồng bộ (cảng biển, sân bay, logistics, khu công nghiệp, dịch vụ).

Thực tế, các khu kinh tế, thương mại tự do là những mô hình chưa có tiền lệ, thực tiễn ở Việt Nam. Hiện Việt Nam mới có hai khu thương mại tự do tại Đà Nẵng và Hải Phòng.

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Hưng Yên lựa chọn mô hình khu kinh tế tự do hiện đại, gắn với cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển bền vững.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá Hưng Yên có nhiều tiềm năng, là trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ. Tỉnh tiếp giáp với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, nên có kết nối giao thông thuận lợi về đường bộ, hàng không, cảng biển. Trong khi đó, tỉnh cũng có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, logistics, du lịch văn hóa...

"Hưng Yên cần xây dựng quy hoạch hợp lý, chặt chẽ, phát huy tối đa tiềm năng về phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics... để phát triển nhanh, bền vững", Phó thủ tướng nói.

Nửa đầu năm nay, GRDP của tỉnh ước tăng 8,11% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 7 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu của tỉnh mở rộng trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hưng Yên đang kêu gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp - hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ logistics, phát triển đô thị, nhà ở, giao thông, y tế.

7 tháng đầu năm, Hưng Yên (sau hợp nhất) thu hút đầu tư mới và điều chỉnh tăng thêm hơn 6 tỷ USD. Tổng dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 3.891, trong đó có 3.000 trong nước và 891 FDI.

Phương Dung